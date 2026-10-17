Ракета рознесла двір, поки люди спали: моторошні деталі прильоту балістики у Запоріжжі (відео)

Для жителів Запоріжжя ніч проти 17 жовтня стала черговим жахом: російська балістика прилетіла просто в подвір’я, де спали люди. Для постраждалого будинку це вже четвертий приліт від початку війни, є поранені.

У ніч проти суботи, 17 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя балістичними ракетами, влучивши по житловій забудові. Внаслідок удару, за попередніми даними, поранення дістали двоє людей, їм надають медичну допомогу. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворог вдарив по житловій забудові. Попередньо, є двоє поранених", — написав він.

Хронологія ворожої атаки

Повітряну тривогу в регіоні оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ о 4:38. Уже за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повторно попередили про пуски балістики в напрямку Запоріжжя, після чого у місті пролунала серія потужних вибухів. Повторна хвиля вибухів струснула місто приблизно о 05:00.

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За даними моніторингових каналів, протягом 20 хвилин ворог випустив загалом 24 ракети по Запоріжжю та Кривому Рогу. Зокрема, по Запоріжжю, за попередніми оцінками, було випущено системи "Іскандер-М" та балістичні ракети KN-23. При цьому інформація про конкретну кількість ракет і їхні типи потребує підтвердження військових.

Наслідки влучань

Одна з ракет влучила безпосередньо у двір між житловими будинками, коли мешканці спали у власних домівках. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено навколишні будинки та цивільну інфраструктуру.

В.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін та очільник Ради оборони області Іван Федоров підтвердили інформацію про постраждалих.

"Ворог вдарив по житловій забудові. Попередньо, є двоє поранених. Пошкоджені будинки, постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — сказано в офіційному повідомленні.

Місцеві жителі пошкодженого будинку розповідають, що це вже четвертий випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли їхнє житло зазнає руйнувань через російські обстріли.

На місці прильоту працюють екстрені служби, рятувальники та медики.

Зазначимо, що російські війська регулярно атакують Запоріжжя та інші населені пункти області, застосовуючи ракети, безпілотники, авіабомби й артилерію.

Так, у ніч проти 10 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, влучивши в житлову п’ятиповерхівку та частково зруйнувавши під’їзд. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення, а під завалами, за попередніми даними, могли залишатися люди. На місці влучань виникли пожежі, до ліквідації наслідків залучали екстрені та рятувальні служби.

Крім того, уранці 6 жовтня російські війська атакували один із мостів через Дніпро в Запоріжжі, внаслідок чого рух переправою тимчасово перекрили. Після удару виникла пожежа, зокрема загорілися автомобілі, а поранення дістали щонайменше двоє чоловіків віком 43 та 54 роки.

Нагадаємо, російські війська вранці 17 вересня вчетверте за місяць атакували балістичними ракетами комбінат "Запоріжсталь", дві ракети влучили у промислові майданчики підприємства. Унаслідок удару пошкоджено технологічне обладнання, цехи, інженерні та залізничні мережі, один працівник дістав уламкові поранення та струс мозку. Загалом від початку серпня Росія випустила по комбінату 17 балістичних ракет, а саме підприємство не працює після атаки 11 серпня, коли загинули восьмеро працівників.