"Черный четверг": атака РФ унесла жизни 19 украинцев в Днепре, Кременчуге и Чернигове

29 октября российские террористы атаковали ряд украинских городов, убив, по меньшей мере 19 человек только в Днепре, Кременчуге и Чернигове.

Количество раненых, как и количество жертв продолжает расти.

Днепр

Печальным "лидером" по потерям в результате вражеского террора 29 октября стал Днепр, где в результате удара дрона по железнодорожной платформе погибли уже 14 человек.

Фото: Днепропетровская ОВА

По данным Александра Ганжи, главы Днепропетровской ОВА, ранены 14 человек. Шесть пострадавших в больнице в тяжелом состоянии. Среди них – 11-летний мальчик.

Несмотря на масштабы утренней трагедии российские военные продолжили бить по городу. В 18:19 Ганжа сообщил, что оккупанты ударили беспилотником по общежитию одного из ПТУ. Загорелись несколько комнат на пятом этаже. Предварительно, дети и персонал не пострадали, поскольку были в укрытии.

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Информацию подтвердил и мэр города Борис Филатов.

Огонь охватил пятый этаж общежития Фото: Днепропетровская ОВА

Дети успели спуститься в укрытие Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Он объявил 30 октября днем траура в городе, а также выразил особую благодарность медикам, назвав их "титанами", за то, что они спасают человеческие жизни.

Кроме Днепра, враг атаковал Павлоград, Синельниковский, Никопольский и Днепровский районы. Зафиксированы многочисленные разрушения, пострадали люди.

Полтавская область

Утром Кременчуг в Полтавской области подвергся атаке россиян. Вражеские удары пришлись по двум локациям. На первой повреждены многоквартирные дома. На второй повреждения получили частные дома и здание школы-интерната. Детей успели перевести в укрытие.

Прилет в жилую многоэтажку в Кременчуге Фото: Telegram / Полтавская ОВА

По состоянию на вечер в Кременчуге — уже трое погибших, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч.

По последней информации, кроме трех погибших, известно о 32 пострадавших, из которых девять госпитализированы. Двое раненых — 16-летний подросток и 72-летний мужчина — в тяжелом состоянии. Еще семь — в состоянии средней тяжести.

В связи с трагедией 30 октября объявлен в Полтавской области днем траура.

Черниговская область

День траура завтра объявлен и в Черниговской области. По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, погибли две девочки, которым было по 15 лет. Еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших четверо детей – самой маленькой девочке всего 10 месяцев, еще одной девочке 10 лет, мальчикам – 16 и 17. Двое детей – брат и сестренка – в тяжелом состоянии. Всего восемь человек сейчас в больницах", — констатирует чиновник.

Остальные пострадавшие получили помощь медиков на месте.

Как пишет "Суспільне Чернігів", обе погибшие девочки были ученицами 10-го класса лицея №1. Их звали Яна Пешкова и Мария Мозговая, сообщили на странице учебного заведения.

По информации журналистов, удар по центру Чернигова был нанесен "Бандеролью".

ГСЧС опубликовала ряд снимков с места удара РФ по центру Чернигова. На фото — жилой девятиэтажный дом в зоне поражения, горящий автомобиль на обочине проезжей части, витрины магазинов, вынесенные взрывной волной.

Изюм, Харьковская область

Около 15:00 враг атаковал управляемыми авиабомбами Изюм. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, одним из ударов повреждена пятиэтажка с разрушениями с первого по пятый этажи.

По состоянию на 18:00 известно о 13 пострадавших. О погибших информации нет.

Также под атакой находилась Лозовая, куда россияне били "Бандеролями". Пострадали шесть человек.

Под ударом террористов также находились Запорожье и другие регионы.

Удары по Украине 29 октября: реакция мировой общественности

На сегодняшнюю трагедию Украины уже отреагировали мировые лидеры, сообщает Верховная Рада.

"Мы должны стремиться к значительно большему, чем просто локальное прекращение огня. Мы должны вместе удвоить усилия ради справедливого мира и заставить Россию сесть за стол переговоров", — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Основой мирных переговоров должна быть защита гражданского населения и возвращение похищенных украинских детей в их семьи. Украинцы имеют в этом нашу поддержку, ведь они, как и мы, заслуживают жить в безопасности в своей стране", — подчеркнул чешский лидер Петр Павел.

Напомним, в УЗ рассказали детали трагедии в Днепре.

Также сообщалось, что Кремль пригрозил сорвать мирные переговоры из-за ситуации на фронте.