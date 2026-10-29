"Чорний четвер": атака РФ забрала життя 19 українців у Дніпрі, Кременчуці та Чернігові

29 жовтня російські терористи атакували низку українських міст, вбивши щонайменше 19 осіб лише у Дніпрі, Кременчуці та Чернігові.

Кількість поранених, як і кількість жертв, продовжує зростати.

Дніпро

Сумним "лідером" за кількістю жертв внаслідок ворожого терору 29 жовтня став Дніпро, де в результаті удару дрона по залізничній платформі загинули вже 14 осіб.

Фото: Дніпропетровська ОВА

За даними Олександра Ганжі, голови Дніпропетровської ОВА, поранено 14 осіб. Шестеро постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані. Серед них — 11-річний хлопчик.

Незважаючи на масштаби ранкової трагедії, російські військові продовжили обстріл міста. О 18:19 Ганжа повідомив, що окупанти завдали удару безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ. Загорілося кілька кімнат на п’ятому поверсі. За попередніми даними, діти та персонал не постраждали, оскільки перебували в укритті.

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Цю інформацію підтвердив і мер міста Борис Філатов.

Вогонь охопив п"ятий поверх гуртожитку Фото: Дніпропетровська ОВА

Діти встигли спуститися до укриття Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Він оголосив 30 жовтня днем жалоби в місті, а також висловив особливу подяку медикам, назвавши їх "титанами", за те, що вони рятують людські життя.

Окрім Дніпра, ворог атакував Павлоград, Синельниківський, Нікопольський та Дніпровський райони. Зафіксовано численні руйнування, є постраждалі.

Полтавська область

Вранці Кременчук у Полтавській області перебував під атакою росіян. Ворожі удари припали на дві локації. У першій — пошкоджено багатоквартирні будинки. На другій пошкодження отримали приватні будинки та будівля школи-інтернату. Дітей встигли перевести до укриття.

Приліт до житлового багатоповерхового будинку в Кременчуці Фото: Telegram / Полтавська ОВА

Станом на вечір у Кременчуці — вже троє загиблих, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За останніми даними, окрім трьох загиблих, відомо про 32 постраждалих, з яких дев’ять госпіталізовано. Двоє поранених — 16-річний підліток і 72-річний чоловік — перебувають у важкому стані. Ще семеро — у стані середньої тяжкості.

У зв’язку з трагедією 30 жовтня в Полтавській області оголошено день жалоби.

Чернігівська область

Завтра оголошено день жалоби також у Чернігівській області. За інформацією голови Чернігівської ОДА В’ячеслава Чауса, загинули дві дівчинки, яким було по 15 років. Ще 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих четверо дітей — найменшій дівчинці всього 10 місяців, ще одній дівчинці — 10 років, хлопчикам — 16 і 17. Двоє дітей — брат і сестричка — у важкому стані. Загалом вісім осіб зараз перебувають у лікарнях", — зазначає посадовець.

Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

Як повідомляє "Суспільне Чернігів", обидві загиблі дівчинки були ученицями 10-го класу ліцею № 1. Їх звали Яна Пєшкова та Марія Мозгова, повідомили на сторінці навчального закладу.

За інформацією журналістів, удар по центру Чернігова було завдано ракетою "Бандероль".

ДСНС опублікувала низку знімків з місця удару РФ по центру Чернігова. На фото — житловий дев’ятиповерховий будинок у зоні ураження, автомобіль, що горить на узбіччі проїжджої частини, вітрини магазинів, винесені вибуховою хвилею.

Ізюм, Харківська область

Близько 15:00 ворог атакував Ізюм керованими авіабомбами. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок одного з ударів пошкоджено п’ятиповерховий будинок, де зруйновано поверхи з першого по п’ятий.

Станом на 18:00 відомо про 13 постраждалих. Про загиблих інформації немає.

Також під обстрілом опинилося місто Лозова, куди росіяни спрямували "Бандеролі". Шестеро людей отримали поранення.

Під ударом терористів також опинилися Запоріжжя та інші регіони.

Атаки на Україну 29 жовтня: реакція світової громадськості

На сьогоднішню трагедію в Україні вже відреагували світові лідери, повідомляє Верховна Рада.

"Ми маємо прагнути значно більшого, ніж просто локальне припинення вогню. Ми маємо разом подвоїти зусилля заради справедливого миру та змусити Росію сісти за стіл переговорів", — заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Основою мирних переговорів має бути захист цивільного населення та повернення викрадених українських дітей до їхніх родин. Українці мають у цьому нашу підтримку, адже вони, як і ми, заслуговують на те, щоб жити в безпеці у своїй країні", — наголосив чеський лідер Петр Павел.

Нагадаємо, в УЗ розповіли подробиці трагедії у Дніпрі.

Також повідомлялося, що Кремль пригрозив зірвати мирні переговори через ситуацію на фронті.