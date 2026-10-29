"Без сигналов о дате": Кремль пригрозил сорвать мирные переговоры из-за ситуации на фронте

Кремль может отказаться от участия в переговорах по Украине в Абу-Даби, предупредил помощник Путина Юрий Ушаков. Поводом для отказа станет ухудшение ситуации на линии фронта. Что известно о планах российского диктатора относительно трехсторонней встречи делегаций в Объединённых Арабских Эмиратах, о которой договорились после уступок США в вопросе санкций?

Информацию о позиции Кремля относительно переговоров в Абу-Даби вечером 28 октября Ушаков озвучил в комментариях российским СМИ. Отдельные тезисы помощника Путина опубликовали в Telegram-канале "РИА Новости" и других российских СМИ. Чиновник не назвал точную дату трехсторонней встречи в ОАЭ, но сказал, что она, вероятно, состоится после 4 ноября. Ушаков также подчеркнул, что европейцам не стоит "покупать билеты" в Абу-Даби, поскольку речь идет о трехсторонней беседе без участия Европы.

Представитель российского диктатора в беседе с пропагандистами РФ заявил, что Украина якобы сорвала предыдущий раунд переговоров, поскольку мешала проведению так называемых "выборов" на оккупированных территориях. Учитывая это, в Кремле готовы отменить встречу: всё зависит от "ситуации на поле боя и ситуации в целом".

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Ушаков также уточнил, что на данный момент Кремль ещё не определился с составом делегации РФ в Абу-Даби, но "есть ядро". Кроме того, он прокомментировал информацию премьер-министра Польши Дональда Туска о дате переговоров 4 ноября: по словам помощника Путина, Кремль "пока не дал никаких сигналов".

Переговоры по Украине — заявление Ушакова о мирных переговорах в Абу-Даби 28 октября Фото: Скриншот

Переговоры по Украине — что известно о результатах

Отметим, что очередной раунд переговоров по Украине состоялся 20–21 октября с участием спецпредставителя США Стива Виткоффа. За 10 дней до этого президент Дональд Трамп отменил часть санкций против РФ: например, заключил соглашение о дизеле и разрешил россиянам торговать топливом на мировом рынке. Кроме того, заговорили о снятии ограничений для российского теневого флота и на определенные финансовые операции. Параллельно началось давление на Украину: Трамп требовал прекратить удары по НПЗ РФ, отключал разведданные и Starlink и в итоге добился своего — атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы приостановились.

После ряда уступок со стороны США Виткофф провёл трёхчасовую беседу с российским диктатором Путиным и назвал его "великим гуманистом". Затем стало известно, что РФ освобождает пленного американца, разрешает гуманитарную миссию в Олешках и соглашается на трехстороннюю встречу делегаций.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с Виткоффом речь шла о предоставлении гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Договора о НАТО. Кроме того, во время беседы с представителями СМИ 28 октября глава государства сказал, что есть еще два варианта гарантий — вступление в НАТО и миротворческий контингент.

Напоминаем, что 28 октября издание The Financial Times сообщило, что впервые в ходе переговоров Украина якобы "изменила свою позицию".