Гарантии безопасности для России: Киев впервые допустил изменение позиции, — FT

Президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил предоставление России гарантий безопасности в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

Это стало существенным изменением позиции на фоне возобновления дипломатических усилий США, направленных на перезапуск мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет Financial Times.

По словам Зеленского, западные государства могут обсудить требования Москвы о гарантиях безопасности, однако настаивает на том, что первой гарантии должна получить Украина.

"Сначала нам нужно решить вопрос этой войны и только потом искать ответы на вопросы, которые поднимает Россия, исходя из собственных представлений и ожиданий в отношении безопасности", — сказал он.

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Россия требовала гарантии безопасности со стороны НАТО и настаивала на масштабном пересмотре европейской архитектуры безопасности. В частности, буквально недавно кремлевский диктатор Владимир Путин дал понять, что планирует использовать переговоры по Украине для оказания давления на НАТО с целью заставить альянс вернуться к границам 1997 года.

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Если требования выполнят, то в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии не останется войск Альянса на фоне угрозы вторжения РФ.

И Киев, и европейские страны видят в таких условиях попытку Кремля восстановить сферу влияния и подорвать суверенитет соседних государств.

"На мой взгляд, гарантии безопасности для России — в том понимании, которое вкладывает в них сама Россия, — означают изменение системы безопасности в Европе и во всем мире", — высказался по этому поводу Зеленский.

Сегодня же президент Украины сообщил приблизительную дату трехсторонних переговоров. Вероятнее всего, представители Украины, РФ и США встретятся 10 ноября в Абу-Даби.

Напомним, Зеленский объяснил, почему Украина не атакует российские танкеры с дизтопливом для США.

Также сообщалось, что помощник Путина Юрий Ушаков заявил о готовности главы Кремля встретиться с Зеленским.