Неприкосновенный флот РФ: Зеленский признался, почему украинские дроны обходят суда с дизелем

Танкеры с российским топливом, которые направляются в Соединенные Штаты Америки в рамках "дизельной сделки" Трампа и Путина, Украина атаковать не будет.

Такое заявление во время беседы с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

"О кораблях, вышедших из России в Америку: эти корабли точно никто не трогает, потому что это корабли, имеющие отношение к Соединенным Штатам", — заверил он.

Также он заявил, что украинские военные, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, "действовали более осторожно".

"В эти дни наши ребята пытались быть, наверное, немного осторожнее. Но у них нет приказа не отвечать. Была история с Рязанским НПЗ. Были соответствующие операции. Занимались дата-центрами, местами, где сосредоточена русская баллистика — отвечали на их болезненные удары. И наши ответы, мы рассчитываем, также будут ощутимы для русских", — добавил он.

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Сейчас в США направляются три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизельного топлива. Это первые поставки в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Одно из судов, танкер Leruo, находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Тем временем The Wall Street Journal констатирует, что дизельная сделка с РФ, о которой так радостно отзывался президент США Дональд Трамп, не помогла снизить цены на дизель в Штатах.

После объявления о сделке средняя цена галлона дизеля в США выросла на 7 центов, до $6,35.

Цены на дизель в США продолжают расти Фото: The Wall Street Journal

Напомним, Россия должна была отправить в США первый танкер с дизельным топливом. В Москве заявляли о 40 тысячах тонн, или около 300 тысяч баррелей. Для сравнения – это меньше, чем двухчасовое потребление дистиллятного топлива в Соединенных Штатах.

Также сообщалось, что первое судно с российским дизелем должно было выйти в сторону США 22 октября. Его грузоподъемность составляла 40 тысяч тонн, а контракт на тот момент находился на завершающей стадии.