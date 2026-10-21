Дизеля хватит менее чем на два часа: Фокус подсчитал "выгоду" от сделки Трампа с Путиным

Завтра РФ должна отправить в США первый танкер с дизельным топливом: в Москве заявляют о 40 тыс. тонн, или около 300 тыс. баррелей. Это менее чем двухчасовой объем потребления дистиллятного топлива в Соединенных Штатах.

Вылет самолета с топливом уже подтвердил вице-премьер России Александр Новак, пишет Reuters. А редакция "Фокуса" решила немного разобраться в цифрах этой сделки Трампа с Кремлем и выяснить, насколько действительно было остро необходимо снимать санкции с РФ, чтобы, якобы, спасти Штаты от топливного кризиса.

Сколько "дизельных минут" получат США в результате соглашения с РФ

По данным Reuters, танкер перевезет 40 тыс. метрических тонн топлива, или, в пересчете, — около 300 тыс. баррелей. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2025 году США потребляли 1,43 млрд баррелей дистиллятного топлива, то есть около 3,9 млн баррелей в сутки.

Таким образом, несложно подсчитать, что вместимость танкера соответствует примерно 110 минутам такого потребления дизельного топлива в США за сутки.

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Интересно, что США экспортируют около 1,5 млн баррелей дизельного топлива в сутки. Это соответствует почти пяти часам (около 4,8 часа) суточной потребности внутренних потребителей.

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Что показывают данные EIA о добыче

По данным EIA, в 2025 году нефтеперерабатывающие заводы США произвели около 1,76 млрд баррелей дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, а потребление составило около 1,42 млрд. В то же время страна импортировала около 0,06 млрд баррелей такого топлива, и около 84% импорта поступило из Канады.

Итак, вопрос остаётся: какая именно экономическая необходимость заставляет США закупать российское топливо, если страна сама производит его в огромных объёмах и является крупным экспортером? На этот вопрос может ответить только сам Трамп.

Ранее стало известно, что первая поставка не будет последней. Российский вице-премьер Новак заявил, что за ней последуют и другие.

Кроме того, администрация Трампа обсуждает возобновление поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине — европейские чиновники относятся к этой идее с осторожностью.

Однако выходки Трампа и "сделки" с Кремлем надоели даже республиканцам. Конгрессмены хотят заставить президента США перестать "предавать Украину" и намерены заблокировать ему столь желанный военный бюджет.