Трамп хочет возобновить поставки газа из РФ в Европу: что предлагают Украине, — СМИ

Администрация Трампа обсуждает возобновление поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине. Европейские чиновники относятся к этой идее с осторожностью.

По данным The New York Times, спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту идею с украинскими и европейскими представителями, в частности с президентом Владимиром Зеленским, ещё в сентябре. Это предложение вызывает беспокойство в Европе, поскольку может увеличить доходы России и вернуть ей часть энергетического влияния.

Что США предлагают Украине и Европе

Издание пишет, что американские представители призывают Украину рассмотреть возможность возобновления работы газопроводов, по которым ранее российский газ поставлялся в Европу. В Вашингтоне считают, что возвращение российских энергоносителей на европейский рынок может стать частью договоренностей о прекращении войны.

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Среди аргументов в пользу такого подхода американские представители называют потенциальные доходы от транзита для Украины, экономическую выгоду для России и возможность поставлять европейским потребителям более дешевую энергию.

В то же время речь идет именно о предложении, которое обсуждается в дипломатических кругах, а не о согласованном соглашении. Нет подтверждений того, что Украина или Европейский Союз согласились возобновить транспортировку российского газа.

Почему это предложение вызывает беспокойство в Европе

По информации NYT, часть европейских чиновников отнеслась к этой идее отрицательно. Она противоречит многолетним усилиям европейских стран по сокращению зависимости от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Критики этого предложения считают, что возвращение российского газа на европейский рынок может увеличить финансовые ресурсы Кремля и восстановить часть его политического влияния на страны Европы. В то же время для европейских правительств это означало бы пересмотр энергетической политики, которую они последовательно меняли после 2022 года.

В издании также отмечается, что возможное возобновление поставок российского газа создало бы экономические риски для американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Если Европа увеличит закупки российского газа, спрос на поставки из США может сократиться.

Несмотря на сокращение поставок после широкомасштабного вторжения в Украину, российский газ не исчез с европейского рынка полностью. Ещё в 2025 году на долю России приходилось около 13 % импорта газа в ЕС. Европейский Союз при этом заявил о намерении полностью отказаться от российского газа уже в 2027 году.

Может ли возвращение поставок газа стать условием мира?

По данным американского издания, администрация Трампа рассматривает экономические стимулы как один из возможных инструментов для достижения договоренностей с Москвой. В этом контексте возобновление поставок газа может быть частью более широкого плана, предусматривающего определенные экономические выгоды для России в обмен на прекращение войны.

Однако само предложение не свидетельствует о готовности Кремля отказаться от своих требований, отмечается в материале. Также нет подтверждения того, что Киев согласился на возобновление транзита или что европейские правительства готовы пересмотреть планы по отказу от российского топлива.

Ранее мы сообщали, что Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива, несмотря на продолжающуюся войну против Украины. Аналитики обратили внимание на то, что Москва не предложила никаких уступок в ответ.

Как ранее писал Фокус, вопрос об энергетических договоренностях между Вашингтоном и Москвой вызвал дискуссии о возможных последствиях для Украины и европейской безопасности.