Трамп хоче відновити постачання газу РФ до Європи: що пропонують Україні, — ЗМІ

Адміністрація Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди щодо України. Європейські чиновники ставляться до ідеї обережно.

За даними The New York Times, спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали цю ідею з українськими та європейськими представниками, зокрема з президентом Володимиром Зеленським ще у вересні. Пропозиція викликає занепокоєння в Європі, оскільки може збільшити доходи Росії та повернути їй частину енергетичного впливу.

Що США пропонують Україні та Європі

Видання пише, що американські представники закликають Україну розглянути можливість відновлення роботи газопроводів, якими раніше російський газ транспортували до Європи. У Вашингтоні вважають, що повернення російських енергоносіїв на європейський ринок може стати частиною домовленостей про припинення війни.

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Серед аргументів на користь такого підходу американські представники називають потенційні доходи від транзиту для України, економічну вигоду для Росії та можливість постачати європейським споживачам дешевшу енергію.

Водночас ідеться саме про пропозицію, яку обговорюють у дипломатичних колах, а не про погоджену угоду. Немає підтверджень, що Україна або Європейський Союз погодилися відновити транспортування російського газу.

Чому пропозиція викликає занепокоєння в Європі

За інформацією NYT, частина європейських чиновників поставилася до цієї ідеї негативно. Вона суперечить багаторічним зусиллям європейських країн скоротити залежність від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Критики пропозиції вважають, що повернення російського газу на європейський ринок може збільшити фінансові ресурси Кремля та відновити частину його політичного впливу на країни Європи. Водночас для європейських урядів це означало б перегляд енергетичної політики, яку вони послідовно змінювали після 2022 року.

У виданні також зазначають, що можливе повернення російського газу створило б економічні ризики для американських експортерів скрапленого природного газу (СПГ). Якщо Європа збільшить закупівлі російського палива, попит на постачання зі США може скоротитися.

Попри скорочення постачання після широкомасштабного вторгнення в Україну, російський газ не зник з європейського ринку повністю. Ще у 2025 році на Росію припадало близько 13% імпорту газу до ЄС. Європейський Союз водночас декларував намір повністю відмовитися від російського газу вже у 2027 році.

Чи може повернення газу стати умовою миру

За даними американського видання, адміністрація Трампа розглядає економічні стимули як один із можливих інструментів для досягнення домовленостей із Москвою. У цьому контексті відновлення газових постачань може бути частиною ширшого плану, який передбачає певні економічні вигоди для Росії в обмін на припинення війни.

Однак сама пропозиція не свідчить про готовність Кремля відмовитися від своїх вимог, наголошується у матеріалі. Так само немає підтвердження, що Київ погодився на відновлення транзиту або що європейські уряди готові переглянути плани щодо відмови від російського палива.

Раніше ми розповідали, що Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального, попри продовження війни проти України. Аналітики звернули увагу на те, що Москва не запропонувала поступок у відповідь.

Як раніше писав Фокус, питання енергетичних домовленостей між Вашингтоном і Москвою викликало дискусії щодо можливих наслідків для України та європейської безпеки.