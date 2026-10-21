Дизеля вистачить менш ніж на дві години: Фокус підрахував "вигоду" угоди Трампа з Путіним

Завтра РФ має відправити до США перший танкер із дизельним пальним: у Москві заявляють про 40 тис. тонн, або близько 300 тис. барелів. Це менш ніж дві години споживання дистилятного пального в Сполучених Штатах.

Відправлення рейсу з пальним вже підтвердив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, пише Reuters. А редакція Фокуса вирішала трішки розібратись в цифрах цієї угоди Трампа з Кремлем і з'ясувати, наскільки так вже й було гостро необхідно знімати санкції з РФ, щоб, нібито, рятувати Штати від паливної кризи.

Скільки "дизельних хвилин" отримають Штати від угоди з РФ

За даними Reuters, танкер перевезе 40 тис. метричних тонн пального, або в перерахунку — близько 300 тис. барелів. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у 2025 році США спожили 1,43 млрд барелів дистилятного пального, тобто близько 3,9 млн барелів на добу.

Отже, не важко підрахувати, що обсяг танкера відповідає приблизно 110 хвилинам такого споживання дизеля США за одну добу.

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Цікаво, що США експортують близько 1,5 млн барелів дизеля на добу. Це відповідає майже п'яти годинам (близько 4,8 години) добової потреби внутрішніх споживачів.

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Що показують дані EIA про виробництво

За даними EIA, у 2025 році нафтопереробні заводи США виробили близько 1,76 млрд барелів наднизькосірчистого дизеля, а спожито було близько 1,42 млрд. Водночас країна імпортувала близько 0,06 млрд барелів такого пального, і близько 84% імпорту надійшло з Канади.

Отже, питання залишається: яка саме економічна потреба змушує США закуповувати російське пальне, якщо країна сама виробляє його у величезних обсягах і є великим експортером? На це може відповісти тільки сам Трамп.

Раніше стало відомо, що перше постачання не буде останнім. Російський віцепрем'єр Новак заявив, що слідом підуть наступні.

Також адміністрація Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди щодо України – європейські чиновники ставляться до цієї ідеї обережно.

Проте витівки Трампа та "угоди" з Кремлем остогидли навіть республіканцям. Конгресмени хочуть змусити президента США припинити "зраджувати Україну" і хочуть заблокувати йому омріяний військовий бюджет.