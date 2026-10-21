"Слідом підуть наступні партії": Росія відправляє перший танкер з дизелем до США

Перший танкер із російським дизелем вийде до США 22 жовтня. Його водотоннажність становить 40 тисяч тонн, а контракт перебуває на завершальній стадії.

До США буде відправлено перший танкер з російським паливом 22 жовтня. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, повідомляє "Интерфакс".

"Перший танкер, планується, вийде з порту завтра, 22-го числа, до Сполучених Штатів Америки", – сказав він журналістам.

Водотоннажність судна становитиме 40 тисяч тонн.

"А потім слідом підуть наступні, безумовно, партії", – додав Новак.

Варто зазначити, що добове споживання дизелю в США досягає 554 тисяч тонн – такі дані S&P Global Energy наводить CBS.

Підписання відповідного контракту, за словами віцепрем'єра, перебуває на завершальній стадії. Напрямки постачання залежатимуть від того, які обсяги Росія зможе забезпечити понад потреби США, тож дизель, вважає Новак, отримають і інші країни.

Видео дня

"Ми не повний обсяг експорту відновлюємо, а в межах можливостей наших нафтопереробних заводів, тому за графіком ми можемо вийти на повний обсяг тільки до кінця року, і тоді й інші країни можуть отримувати той обсяг, який раніше отримували", – уточнив він.

Угода по дизелю між США та Росією

Дональд Трамп заявив 9 жовтня, що дозволяє Росії виводити дизельне пальне на світовий ринок. Водночас від початку російської війни проти України діяла заборона на продаж нафтопродуктів із РФ, а сама Москва після серії українських ударів обмежила свій експорт.

Сама угода американського президента з Росією щодо дизелю може суперечити федеральному законодавству США, проте зупинити Трампа Конгрес навряд чи здатен. Республіканці в Палаті представників тим часом погрожують заблокувати пакет додаткових оборонних видатків Пентагону на 350 млрд доларів, якщо адміністрація не посилить політику щодо Росії.

Раніше повідомлялося, що до проміжних виборів у США залишилися лічені тижні, і для Трампа вони можуть стати першим серйозним політичним випробуванням у другій каденції. Якщо республіканці втратять більшість хоча б в одній палаті Конгресу, Білий дім отримає не лише "розділений уряд", а й жорсткішу дискусію про підтримку України.

Також адміністрація Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди щодо України – європейські чиновники ставляться до цієї ідеї обережно.