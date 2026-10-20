Зухвало порушує закон США: юристи пояснили важливий нюанс дизельної угоди Трампа з РФ

Угода президента США Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного пального може суперечити американському федеральному законодавству. Проте чи навряд Конгрес в силах зупинити Трампа.

Як пише Bloomberg, закон, ухвалений у 2022 році для припинення імпорту російських енергоносіїв, передбачає умови, за яких президент може дозволити такі постачання. Але не зараз, тому що РФ не виконала необхідні умови, а тому дозволивши постачання дизелю Трамп прямо порушує федеральний закон.

Попри дозвіл Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та рішення адміністрації послабити окремі санкційні обмеження, законодавча заборона на імпорт російських енергоносіїв може залишатися чинною.

Чому угода Трампа з Росією викликала юридичні питання

У березні 2022 року США запровадили заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відповідні законодавчі положення передбачали обмеження на ввезення енергетичних продуктів російського походження.

Видео дня

Водночас закон передбачав можливість президентського винятку за визначених умов. Зокрема, глава держави мав підтвердити, що Росія погодилася вивести війська з України та припинити бойові дії, а також більше не становить безпосередньої військової загрози для країн НАТО. Перед ухваленням такого рішення президент мав провести консультації з відповідними комітетами Конгресу.

За оцінкою критиків угоди, ці умови не виконані. Росія продовжує війну проти України, а підтверджень того, що Москва погодилася на зазначені вимоги, немає. Тому дозвіл OFAC на операції з російським дизелем сам по собі не знімає питання про відповідність імпорту федеральному закону.

Що кажуть американські законодавці

Угоду розкритикували представники обох партій у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин. Вони заявили, що дозвіл Трампа на імпорт російського дизельного пального прямо суперечить чинному законодавству.

Демократ із Техасу, конгресмен Ллойд Доггетт, висловився ще категоричніше, заявивши, що президент "прямо порушує" федеральний закон.

Водночас політичні заяви законодавців не є судовим рішенням. Остаточна юридична оцінка залежатиме від застосовних норм, змісту президентських рішень і того, чи буде питання розглянуте компетентними органами або судом.

Чому юристи радять компаніям бути обережними

Пітер Гаррелл, запрошений науковий співробітник Інституту міжнародного економічного права Джорджтаунського університету, вважає, що дозвіл Міністерства фінансів може порушувати федеральне законодавство. Гаррелл раніше працював старшим директором із міжнародної економіки в адміністрації президента Джо Байдена та брав участь у розробленні окремих положень указу 2022 року, яким заборонили імпорт певних російських енергоресурсів.

На його думку, повноваження президента скасовувати попередні президентські укази не означають автоматичного права ігнорувати обмеження, встановлені законом Конгресу.

Гаррелл також попередив про юридичні ризики для американських енергетичних компаній, які можуть брати участь у постачанні російського дизелю. Якби він консультував такі компанії, то, за його словами, рекомендував би їм триматися якомога далі від цих операцій.

Чи може Конгрес зупинити імпорт російського дизелю

Група демократів і один республіканець у Палаті представників США внесли законопроєкт, спрямований на заборону імпорту російського дизельного пального.

Однак перспективи його ухвалення залишаються невизначеними. Республіканці контролюють Конгрес, а президент Трамп, імовірно, виступатиме проти такого обмеження та може накласти вето на законопроєкт.

Сам Гаррелл вважає, що Конгресу або іншим державним органам буде складно зупинити імпорт. За його оцінкою, Міністерство юстиції за адміністрації Трампа навряд чи розпочне переслідування через можливе порушення закону, а митні органи, найімовірніше, дозволятимуть ввезення відповідних вантажів.

Раніше ми писали, що окрім дизельної угоди з РФ Трамп хоче відновити постачання газу РФ до Європи. Це у нього такий підхід до мирної угоди щодо України.

А ще стало відомо, що США збираються переконати Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду переважно на умовах РФ, зокрема на територіальні поступки. Натомість Україні обіцяють економічні вигоди.