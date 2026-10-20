Територіальні поступки в обмін на економічні вигоди: що США пропонують Україні, — ЗМІ

США збираються переконати Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду переважно на умовах Росії, зокрема на територіальні поступки. Натомість Україні обіцяють економічні вигоди, пише The New York Times.

За даними видання, Трамп тепер ще наполегливіше намагається схилити Зеленського до угоди. Газета пише, що американський лідер переконує українського президента не наполягати на збереженні за Україною окупованих частин східних областей. Також Трамп нібито доводить, що Україна теж зможе заробити, якщо відмовиться від заперечень проти угоди, навіть якщо вона буде складена переважно на умовах Росії.

Опитування Чи варто Україні іти на територіальні поступки під тиском США заради мирної угоди? Опитування відкрите до Так, інакше війну завершити не вдасться Так, але лише за умови надійних гарантій безпеки Ні, це буде капітуляцією Не варто, бо РФ це не зупинить Складно відповісти Голосувати

За словами помічників Трампа, на які посилається газета, війна Росії та України зараз перебуває в так званому "переломному моменті". Наступний крок, на їхню думку, має зробити саме Зеленський: довести Трампу, що теж готовий домовлятися з росіянами, навіть якщо це означає відмову від суверенної території.

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Два напрямки мирних пропозицій

Водночас Axios із посиланням на американського посадовця повідомляє, що США, Україна та Європа спільно розробляють мирні пропозиції за двома напрямками.

Перший стосується майбутнього України. Обговорюють гарантії безпеки, європейську інтеграцію та економічний план повоєнного відновлення, який має забезпечити фінансування країни й залучити інвестиції.

Другий напрямок — пропозиція для Росії. Вона має включати умови припинення війни, нову систему безпеки між Росією та Європою, а також можливості економічної співпраці після війни.

За словами джерела Axios, американські, українські та європейські представники спільно працювали над пропозиціями протягом останнього тижня. "Наступним кроком буде перевірка того, чи може ця робота стати основою для серйозних переговорів з Росією", — заявив американський посадовець.

Раніше повідомлялось, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Кушнер планують цього тижня відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо РФ та України. На переговорах чекають і представників України та Європи.

Також Фокус писав, що адміністрація Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди щодо України. Європейські чиновники ставляться до ідеї обережно.