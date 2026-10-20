Территориальные уступки в обмен на экономические выгоды: что США предлагают Украине, — СМИ

США намерены убедить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение преимущественно на условиях России, в частности на территориальные уступки. Взамен Украине обещают экономические выгоды, пишет The New York Times.

По данным издания, Трамп теперь ещё настойчивее пытается склонить Зеленского к заключению соглашения. Газета пишет, что американский лидер убеждает украинского президента не настаивать на сохранении за Украиной оккупированных частей восточных областей. Также Трамп якобы доказывает, что Украина тоже сможет заработать, если откажется от возражений против соглашения, даже если оно будет составлено преимущественно на условиях России.

Опрос Стоит ли Украине идти на территориальные уступки под давлением США ради мирного соглашения? Опрос открыт до Да, иначе войну завершить не удастся Да, но только при условии надежных гарантий безопасности Нет, это будет капитуляцией Не стоит, потому что РФ это не остановит Сложно ответить Голосувати

По словам помощников Трампа, на которых ссылается газета, война между Россией и Украиной сейчас находится в так называемом "переломном моменте". Следующий шаг, по их мнению, должен сделать именно Зеленский: доказать Трампу, что он тоже готов договариваться с россиянами, даже если это означает отказ от суверенной территории.

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Два направления мирных предложений

В то же время Axios со ссылкой на американского чиновника сообщает, что США, Украина и Европа совместно разрабатывают мирные предложения по двум направлениям.

Первый касается будущего Украины. Обсуждаются гарантии безопасности, европейская интеграция и экономический план послевоенного восстановления, который должен обеспечить финансирование страны и привлечь инвестиции.

Второе направление — предложение для России. Оно должно включать условия прекращения войны, новую систему безопасности между Россией и Европой, а также возможности экономического сотрудничества после войны.

По словам источника Axios, американские, украинские и европейские представители совместно работали над предложениями в течение последней недели. "Следующим шагом станет проверка того, может ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Россией", — заявил американский чиновник.

Ранее сообщалось, что специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для проведения нового раунда переговоров по вопросам России и Украины. На переговорах ожидаются также представители Украины и Европы.

Кроме того, Фокус сообщал, что администрация Трампа обсуждает возобновление поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине. Европейские чиновники относятся к этой идее с осторожностью.