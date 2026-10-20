Нагло нарушает закон США: юристы объяснили важный нюанс дизельного соглашения Трампа с РФ

Соглашение президента США Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива может противоречить американскому федеральному законодательству. Однако вряд ли Конгресс сможет остановить Трампа.

Как пишет Bloomberg, закон, принятый в 2022 году с целью прекращения импорта российских энергоносителей, предусматривает условия, при которых президент может разрешить такие поставки. Но не сейчас, поскольку РФ не выполнила необходимые условия, а значит, разрешив поставки дизельного топлива, Трамп прямо нарушает федеральный закон.

Несмотря на разрешение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и решение администрации ослабить отдельные санкционные ограничения, законодательный запрет на импорт российских энергоносителей может оставаться в силе.

Почему соглашение Трампа с Россией вызвало юридические вопросы

В марте 2022 года США ввели запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Соответствующие законодательные положения предусматривали ограничения на ввоз энергетических продуктов российского происхождения.

Видео дня

В то же время закон предусматривал возможность президентского исключения при определенных условиях. В частности, глава государства должен был подтвердить, что Россия согласилась вывести войска из Украины и прекратить боевые действия, а также больше не представляет непосредственной военной угрозы для стран НАТО. Перед принятием такого решения президент должен был провести консультации с соответствующими комитетами Конгресса.

По оценке критиков соглашения, эти условия не выполнены. Россия продолжает войну против Украины, а подтверждений того, что Москва согласилась на указанные требования, нет. Поэтому разрешение OFAC на операции с российским дизельным топливом само по себе не снимает вопрос о соответствии импорта федеральному закону.

Что говорят американские законодатели

Соглашение подверглось критике со стороны представителей обеих партий в Комитете Сената США по международным отношениям. Они заявили, что разрешение Трампа на импорт российского дизельного топлива прямо противоречит действующему законодательству.

Демократ из Техаса, конгрессмен Ллойд Доггетт, высказался ещё более категорично, заявив, что президент "прямо нарушает" федеральный закон.

В то же время политические заявления законодателей не являются судебным решением. Окончательная юридическая оценка будет зависеть от применимых норм, содержания президентских решений и того, будет ли данный вопрос рассмотрен компетентными органами или судом.

Почему юристы советуют компаниям проявлять осторожность

Питер Гаррелл, приглашенный научный сотрудник Института международного экономического права Джорджтаунского университета, считает, что разрешение Министерства финансов может нарушать федеральное законодательство. Гаррелл ранее работал старшим директором по международной экономике в администрации президента Джо Байдена и участвовал в разработке отдельных положений указа 2022 года, которым был запрещен импорт определенных российских энергоресурсов.

По его мнению, полномочия президента отменять предыдущие президентские указы не означают автоматического права игнорировать ограничения, установленные законом Конгресса.

Гаррелл также предупредил о юридических рисках для американских энергетических компаний, которые могут участвовать в поставках российского дизельного топлива. Если бы он консультировал такие компании, то, по его словам, рекомендовал бы им держаться как можно дальше от этих операций.

Может ли Конгресс остановить импорт российского дизельного топлива

Группа демократов и один республиканец в Палате представителей США внесли законопроект, направленный на запрет импорта российского дизельного топлива.

Однако перспективы его принятия остаются неопределенными. Республиканцы контролируют Конгресс, а президент Трамп, вероятно, будет выступать против такого ограничения и может наложить вето на законопроект.

Сам Гаррелл считает, что Конгрессу или другим государственным органам будет сложно остановить импорт. По его оценке, Министерство юстиции при администрации Трампа вряд ли начнет преследование за возможное нарушение закона, а таможенные органы, скорее всего, будут разрешать ввоз соответствующих грузов.

Ранее мы писали, что помимо соглашения с РФ о дизельном топливе Трамп хочет возобновить поставки газа из РФ в Европу. Таков его подход к мирному соглашению по Украине.

Кроме того, стало известно, что США намерены убедить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение преимущественно на условиях РФ, в частности на территориальные уступки. Взамен Украине обещают экономические выгоды.