"Следом пойдут следующие партии": Россия отправляет первый танкер с дизелем в США

Первый танкер с российским дизельным двигателем отправляется в США 22 октября. Его водоизмещение составляет 40 тысяч тонн, а контракт находится на завершающей стадии.

В США будет отправлен первый танкер с российским топливом 22 октября. Об этом заявил вице-премьер-министр России Александр Новак, сообщает "Интерфакс".

"Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа, в направлении Соединенных Штатов Америки", — сказал он журналистам.

Водоизмещение судна составит 40 тысяч тонн.

"А затем, безусловно, следом пойдут и другие партии", — добавил Новак.

Стоит отметить, что суточное потребление дизельного топлива в США достигает 554 тысяч тонн — такие данные S&P Global Energy приводит CBS.

Подписание соответствующего контракта, по словам вице-премьера, находится на завершающей стадии. Направления поставок будут зависеть от того, какие объемы Россия сможет обеспечить сверх потребностей США, поэтому дизельное топливо, по мнению Новака, получат и другие страны.

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"Мы восстанавливаем не полный объем экспорта, а только в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому, согласно графику, мы сможем выйти на полный объем только к концу года, и тогда и другие страны смогут получать тот объем, который получали ранее", — уточнил он.

Соглашение по дизельному топливу между США и Россией

9 октября Дональд Трамп заявил, что разрешает России поставлять дизельное топливо на мировой рынок. При этом с начала российской войны против Украины действовал запрет на продажу нефтепродуктов из РФ, а сама Москва после серии украинских ударов ограничила свой экспорт.

Само соглашение американского президента с Россией по поводу дизельного топлива может противоречить федеральному законодательству США, однако Конгресс вряд ли способен остановить Трампа. Республиканцы в Палате представителей тем временем угрожают заблокировать пакет дополнительных оборонных расходов Пентагона на 350 млрд долларов, если администрация не ужесточит политику в отношении России.

Ранее сообщалось, что до промежуточных выборов в США остались считанные недели, и для Трампа они могут стать первым серьезным политическим испытанием во второй каденции. Если республиканцы потеряют большинство хотя бы в одной палате Конгресса, Белый дом столкнется не только с "разделенным правительством", но и с более острой дискуссией о поддержке Украины.

Кроме того, администрация Трампа обсуждает возобновление поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине — европейские чиновники относятся к этой идее с осторожностью.