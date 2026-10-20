Выходки Трампа с РФ возмущают даже республиканцев: решили ударить его "по кошельку"

Республиканцы в Палате представителей США угрожают заблокировать пакет дополнительных оборонных расходов Пентагона на сумму 350 млрд долларов. Это произойдет, если администрация президента США Дональда Трампа не ужесточит политику в отношении РФ.

Авторитетное издание The Hill пишет, что несколько республиканцев, поддерживающих Украину, возмущены последними внешнеполитическими решениями Трампа. В частности, договоренностью с диктатором Путиным об импорте дизельного топлива в США. Недовольство вызвали и сообщения об ограничении использования Украиной спутниковой системы Starlink и сокращении обмена разведывательными данными.

Конгрессмен Дон Бейкон на этой неделе предупредил, что Конгресс не поддержит законодательную программу Трампа, если тот не примет меры против российской военной машины. Решение сократить обмен разведданными с Украиной и ограничить доступ к Starlink он назвал равносильным помощи захватчику. Он добавил, что политический курс администрации обречён, если она не изменит направление.

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Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил газете The Wall Street Journal, что администрация столкнётся с "последствиями", если не восстановит доступ Украины к спутниковым технологиям.

Особое возмущение вызвало соглашение о российском дизельном топливе. На прошлой неделе двухпартийная группа законодателей направила Трампу письмо, в котором заявила, что оно нарушает дух, если не букву, нового закона о санкциях против России.

Некоторые республиканцы, пожелавшие остаться анонимными, также раскритиковали решение президента на фоне подорожания дизельного топлива, связав его с войной с Ираном. Помощник одного из республиканцев в Палате представителей заявил: "Трамп должен отменить это решение. Во-первых, это незаконно. Мы приняли закон, вводящий энергетическое эмбарго в отношении России".

Какое финансирование может заблокировать Конгресс

Как напоминает The Hill, министр обороны Пит Хегсет уже несколько месяцев добивается утверждения рекордного оборонного бюджета в 1,5 трлн долларов, предложенного Трампом. На прошлой неделе он заявил, что Пентагон будет настаивать на принятии дополнительного пакета в размере 350 млрд долларов. Этот пакет застрял в Конгрессе из-за разногласий относительно источников финансирования.

Пакет охватывает ряд приоритетов Трампа:

17 млрд долларов на систему противоракетной обороны "Золотой купол" и беспилотники;

47 млрд долларов на расширение производства боеприпасов;

36 млрд долларов на программу "Warrior Ethos" — инвестиции в жилье и инфраструктуру для военных.

Почему голосов может не хватить

Демократы почти единодушно выступают против войны Трампа с Ираном, поэтому республиканским лидерам для принятия пакета потребуется поддержка практически всех членов своей фракции в Палате представителей. По словам Бейкона, мягкая политика президента в отношении России оттолкнула достаточное количество однопартийцев, чтобы затруднить принятие оборонного финансирования и других законодательных инициатив.

Ранее "Фокус" писал, что своим соглашением по дизельному топливу Трамп грубо нарушает закон. Он может временно отменить санкции, но РФ не выполнила необходимые для этого условия.

Помимо соглашения с РФ о поставках дизельного топлива, Трамп хочет возобновить поставки газа из РФ в Европу. Таков его подход к мирному соглашению по Украине.

Кроме того, стало известно, что США намерены убедить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение преимущественно на условиях РФ, в частности на территориальные уступки. Взамен Украине обещают экономические выгоды.