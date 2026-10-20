Витівки Трампа з РФ обурюють навіть республіканців: вирішили вдарити його "по гаманцю"

Республіканці в Палаті представників США погрожують заблокувати пакет додаткових оборонних видатків Пентагону на 350 млрд доларів. Це станеться, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа не посилить політику щодо РФ.

Поважне видання The Hill пише, що кілька республіканців, які підтримують Україну, обурені останніми зовнішньополітичними рішеннями Трампа. Зокрема, домовленістю з диктатором Путіним про імпорт дизельного пального до США. Невдоволення викликали й повідомлення про обмеження використання Україною супутникової системи Starlink та скорочення обміну розвідувальними даними.

Конгресмен Дон Бейкон цього тижня попередив, що Конгрес не підтримуватиме законодавчу програму Трампа, якщо той не вживе заходів проти російської військової машини. Рішення скоротити обмін розвідданими з Україною й обмежити доступ до Starlink він назвав рівносильним допомозі загарбнику. Він додав, що політичний курс адміністрації приречений, якщо вона не змінить напрямок.

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Конгресмен Браян Фіцпатрік заявив The Wall Street Journal, що адміністрація зіткнеться з "наслідками", якщо не відновить доступ України до супутникових технологій.

Окреме обурення викликала угода щодо російського дизеля. Минулого тижня двопартійна група законодавців надіслала Трампу лист, у якому заявила, що вона порушує дух, якщо не букву, нового закону про санкції проти Росії.

Деякі республіканці, які побажали залишитися анонімними, також розкритикували рішення президента на тлі подорожчання дизельного пального, пов'язавши його з війною з Іраном. Помічник одного з республіканців у Палаті представників заявив: "Трамп має скасувати це рішення. По-перше, це незаконно. Ми ухвалили закон, який запроваджує енергетичне ембарго щодо Росії".

Яке фінансування може заблокувати Конгрес

Як нагадує The Hill, міністр війни Піт Гегсет уже кілька місяців домагається затвердження рекордного оборонного бюджету в 1,5 трлн доларів, який запропонував Трамп. Минулого тижня він заявив, що Пентагон наполягатиме на ухваленні додаткового пакета на 350 млрд доларів. Той застряг у Конгресі через розбіжності щодо джерел фінансування.

Пакет охоплює низку пріоритетів Трампа:

17 млрд доларів на систему протиракетної оборони "Золотий купол" та безпілотники;

47 млрд доларів на розширення виробництва боєприпасів;

36 млрд доларів на програму "Warrior Ethos" — інвестиції в житло та інфраструктуру для військових.

Чому голосів може не вистачити

Демократи майже одностайно виступають проти війни Трампа з Іраном, тому республіканським лідерам для ухвалення пакета знадобиться підтримка практично всіх членів своєї фракції в Палаті представників. За словами Бейкона, м'яка політика президента щодо Росії відштовхнула достатню кількість однопартійців, щоб ускладнити ухвалення оборонного фінансування та інших законодавчих ініціатив.

Раніше Фокус писав, що своєю дизельною угодою Трамп грубо порушує закон. Він може тимчасово зняти санкції, але РФ не виконала потрібних умов для цього.

Окрім дизельної угоди з РФ Трамп хоче відновити постачання газу РФ до Європи. Це у нього такий підхід до мирної угоди щодо України.

А ще стало відомо, що США збираються переконати Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду переважно на умовах РФ, зокрема на територіальні поступки. Натомість Україні обіцяють економічні вигоди.