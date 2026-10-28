Недоторканний флот РФ: Зеленський зізнався, чому українські дрони оминають судна з дизелем

Україна не атакуватиме танкери з російським паливом, які прямують до Сполучених Штатів Америки в рамках "дизельної угоди" Трампа і Путіна.

Таку заяву під час бесіди з журналістами зробив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо кораблів, які вийшли з Росії до Америки: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, що мають відношення до Сполучених Штатів", — запевнив він.

Також він заявив, що українські військові, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах, "діяли обережніше".

"Останніми днями наші хлопці, мабуть, намагалися бути трохи обережнішими. Але вони не мають наказу не відповідати. Був інцидент із Рязанським НПЗ. Були проведені відповідні операції. Займалися дата-центрами, місцями, де зосереджена російська балістика — відповідали на їхні болючі удари. І наші відповіді, як ми розраховуємо, також будуть відчутними для росіян", — додав він.

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Зараз до США прямують три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизельного палива. Це перші поставки в рамках домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Одне з суден, танкер "Leruo", перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.

Тим часом The Wall Street Journal зазначає, що угода з РФ щодо дизпалива, про яку так радісно відгукувався президент США Дональд Трамп, не сприяла зниженню цін на дизель у Штатах.

Після оголошення про угоду середня ціна галона дизельного палива у США зросла на 7 центів — до $6,35.

Ціни на дизельне паливо у США продовжують зростати Фото: The Wall Street Journal

Нагадаємо, що Росія мала відправити до США перший танкер із дизельним паливом. У Москві заявляли про 40 тисяч тонн, або близько 300 тисяч барелів. Для порівняння — це менше, ніж двогодинне споживання дизелю у Сполучених Штатах.

Також повідомлялося, що перше судно з російським дизелем мало вирушити до США 22 жовтня. Його вантажопідйомність становила 40 тисяч тонн, а контракт на той момент перебував на завершальній стадії.