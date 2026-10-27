Три танкера с российским дизелем идут в США: одно судно под санкциями ЕС

В США направляются три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизельного топлива. Это первые поставки в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Одно из судов находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады, поэтому покупатели топлива могут столкнуться с правовыми проблемами.

Около 140 тысяч тонн российского дизельного топлива уже находится в пути к американскому побережью. Его везут три танкера, и одно из судов находится под санкциями. Об этом сообщает Financial Times.

Под санкции ЕС, Великобритании и Канады попал танкер "Leruo", который ходит под флагом Сьерра-Леоне и принадлежит владельцу из Гонконга. Европейские санкции против судна ввели за перевозку российских грузов и рискованные практики — в частности, за отключение системы определения местоположения. По данным MarineTraffic, судно заявило о прибытии к атлантическому побережью США 11 ноября.

Первым 7 ноября в Нью-Йорк должен зайти танкер "Agioi Fanendes" с 40 тысячами тонн дизельного топлива. Это на четыре дня позже промежуточных выборов в Конгресс. Еще одно судно, "Talisman", ожидают на восточном побережье 9 ноября. При этом танкеры могут в любой момент изменить заявленный пункт назначения.

Видео дня

Речь идет о первых партиях, которые американские власти разрешили ввезти в рамках дизельного соглашения Трампа с Путиным. Президент США рассчитывает, что российское топливо позволит снизить цены перед выборами.

Из-за санкций ЕС и Канады у тех, кто будет закупать топливо с танкера, подпадающего под санкции, могут возникнуть юридические сложности: европейская, канадская и британская экономические и финансовые системы тесно переплетены с американской, отмечает FT.

В последние недели о последствиях для покупателей российского дизельного топлива предупреждали конгрессмены как от демократов, так и от республиканцев. В то же время партнер вашингтонской юридической фирмы Hughes Hubbard Джереми Пейнер считает, что, несмотря на озабоченность Конгресса временной лицензией на импорт российского топлива, Трамп имел законное право ее выдать.

Следует отметить, что Дональд Трамп 9 октября разрешил экспортировать российское топливо и мировые рынки.

Ранее сообщалось, что Россия должна была отправить в США первый танкер с дизельным топливом. В Москве заявляли о 40 тысячах тонн, или около 300 тысяч баррелей. Для сравнения – это меньше, чем двухчасовое потребление дистиллятного топлива в Соединенных Штатах.

Также сообщалось, что первое судно с российским дизелем должно было выйти в сторону США 22 октября. Его грузоподъемность составляла 40 тысяч тонн, а контракт на тот момент находился на завершающей стадии.