Танкер зі "сліпим" GPS: до США пливуть 140 тисяч тонн дизелю за угодою Трампа з Путіним

До США прямують три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю. Це перші поставки в межах домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Одне зі суден перебуває під санкціями ЄС, Британії та Канади, тож покупці пального можуть зіткнутися з правовими проблемами.

Приблизно 140 тисяч тонн російського дизельного пального вже в дорозі до американського узбережжя. Його везуть три танкери, і одне із суден має санкційний статус. Про це повідомляє Financial Times.

Під обмеження ЄС, Великої Британії та Канади потрапив танкер Leruo, який ходить під прапором Сьєрра-Леоне й належить гонконзькому власнику. Європейські санкції проти судна запровадили за перевезення російських вантажів і ризиковані практики – зокрема за вимкнення системи визначення місцезнаходження. За даними MarineTraffic, прибуття до атлантичного узбережжя США судно заявило на 11 листопада.

Першим 7 листопада до Нью-Йорка має зайти Agioi Fanendes із 40 тисячами тонн дизелю. Це на чотири дні пізніше за проміжні вибори до Конгресу. Ще одне судно, Talisman, очікують на східному узбережжі 9 листопада. При цьому танкери можуть у будь-який момент змінити заявлений пункт призначення.

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Йдеться про перші партії, які американська влада дозволила ввезти в межах дизельної домовленості Трампа з Путіним. Президент США розраховує, що російське пальне дасть змогу знизити ціни перед виборами.

Через санкції ЄС і Канади ті, хто купуватиме пальне з підсанкційного танкера, можуть мати юридичні ускладнення: європейська, канадська та британська економічні й фінансові системи тісно переплетені з американською, зазначає FT.

Останніми тижнями про наслідки для покупців російського дизелю попереджали конгресмени і від демократів, і від республіканців. Водночас партнер вашингтонської юридичної фірми Hughes Hubbard Джеремі Пейнер вважає, що попри занепокоєння Конгресу тимчасовою ліцензією на імпорт російського пального, Трамп мав законне право її видати.

Варто зазначити, що Дональд Трамп 9 жовтня дозволив експортувати російське паливо та світові ринки.

Раніше повідомлялося, що Росія мала відправити до США перший танкер із дизельним пальним. У Москві заявляли про 40 тисяч тонн, або близько 300 тисяч барелів. Для порівняння – це менше ніж дві години споживання дистилятного пального у Сполучених Штатах.

Також повідомлялося, що перше судно з російським дизелем мало вийти в бік США 22 жовтня. Його завантаження становило 40 тисяч тонн, а контракт на той момент перебував на завершальній стадії.