Гарантії безпеки для Росії: Київ вперше припустив зміну позиції, — FT

Президент України Володимир Зеленський вперше допустив можливість надання Росії гарантій безпеки в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

Це стало суттєвою зміною позиції на тлі відновлення дипломатичних зусиль США, спрямованих на відновлення мирних переговорів між Києвом і Москвою, пише Financial Times.

За словами Зеленського, західні держави можуть обговорити вимоги Москви щодо гарантій безпеки, однак він наполягає на тому, що першою гарантії має отримати Україна.

"Спочатку нам потрібно вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на питання, які порушує Росія, виходячи зі своїх уявлень та очікувань щодо безпеки", — сказав він.

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Росія вимагала гарантій безпеки від НАТО та наполягала на масштабному перегляді європейської архітектури безпеки. Зокрема, буквально нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що планує використовувати переговори щодо України для тиску на НАТО з метою змусити альянс повернутися до кордонів 1997 року.

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Якщо вимоги будуть виконані, то в Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії не залишиться військ Альянсу на тлі загрози вторгнення РФ.

І Київ, і європейські країни вбачають у таких умовах спробу Кремля відновити сферу впливу та підірвати суверенітет сусідніх держав.

"На мій погляд, гарантії безпеки для Росії — у тому розумінні, яке вкладає в них сама Росія, — означають зміну системи безпеки в Європі та в усьому світі", — висловився з цього приводу Зеленський.

Сьогодні ж президент України повідомив приблизну дату тристоронніх переговорів. Найімовірніше, представники України, РФ та США зустрінуться 10 листопада в Абу-Дабі.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Україна не атакує російські танкери з дизельним паливом для США.

Також повідомлялося, що помічник Путіна Юрій Ушаков заявив про готовність глави Кремля зустрітися із Зеленським.