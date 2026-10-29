"Без сигналів про дату": Кремль пригрозив зірвати мирні переговори через ситуацію на фронті

Кремль може відмовитись від участі у переговорах щодо України в Абу-Дабі, попередив помічник Путіна Юрій Ушаков. Привід для відмови — погіршення ситуації на лінії фронту. Що відомо про плани російського диктатора щодо тристоронньої зустрічі делегацій в Об'єднаних Арабських Еміратах, про яку домовились після санкційних поступок США?

Інформація про позицію Кремля щодо переговорів в Абу-Дабі увечері 28 жовтня Ушаков озвучив у коментарях російським медіа. Окремі тези помічника Путіна опублікували у Telegram-каналі "РИА Новости" та інших російських медіа. Посадовець не назвав точну дату тристоронньої зустрічі в ОАЕ, але сказав, що вона, ймовірно, відбудеться після 4 листопада. Ушаков також наголосив, що європейцям не варто "купувати квитки" в Абу-Дабі, бо ідеться про тристоронню розмову, без Європи.

Представник російського диктатора у розмові з пропагандистами РФ заявив, що Україна начебто зірвала попередній раунд переговорів, оскільки заважала проведенню так званих "виборів" на окупованих територіях. З огляду на це у Кремлі готові скасувати зустріч: все залежить від "ситуації на полі бою і ситуації в цілому".

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Ушаков також уточнив, що на сьогодні Кремль ще не визначився зі складом делегації РФ в Абу-Дабі, але "є ядро". Крім того, він прокоментував інформацію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про дату переговорів 4 листопада: зі слів помічника Путіна, Кремль "поки що не передав жодних сигналів".

Переговори щодо України — заява Ушакова про мирні переговори в Абу-Дабі 28 жовтня Фото: Скриншот

Переговори щодо України — що відомо про результати

Зазначимо, черговий раунд переговорів щодо України відбувся 20-21 жовтня за участю спецпредставника США Стіва Віткоффа. За 10 днів до цього президент Дональд Трамп скасував частину санкцій проти РФ: наприклад, уклав угоду про дизель та дозволив росіянами торгувати пальним на світовому ринку. Крім того, почали говорити про зняття обмежень для російського тіньового флоту та на певні фінансові операції. Паралельно, почався тиск на Україну: Трамп вимагав зупинити удари по НПЗ РФ, вимикав розвіддані та Starlink і в підсумку домігся свого — атаки на російську нафтопереробку призупинились.

Після низки поступок США Віткофф мав тригодинну розмову з російським диктатором Путіним та назвав його "великим гуманістом". Далі стало відомо, що РФ випускає полоненого американця, дозволяє гуманітарну місію в Олешках та погоджується на тристоронню зустріч делегацій.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з Віткоффом ішлося про надання гарантій безпеки схожих на статтю 5 Договору про НАТО. Крім того, під час розмови з медіа 28 жовтня глава держави сказав, що є ще два варіанти гарантій — вступ у НАТО та миротворчий контингент.

Нагадуємо, 28 жовтня медіа The Financial Times повідомило, що вперше під час переговорів Україна начебто "змінила позицію".