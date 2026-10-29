У Києві пролунали потужні вибухи: РФ атакувала столицю балістикою, здійнялася пожежа

Пізно ввечері 29 жовтня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни скерували на столицю балістичні ракети зі східного напрямку. У місті фіксуються займання та пошкодження цивільної інфраструктури.

Вибухи у Києві пролунали близько 22:45: їх чули мешканці обох берегів. Про ракетну атаку на місто повідомив мер Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Через кілька хвилин мер інформував, що у Києві фіксується пожежа після ударів. У Дарницькому районі сталося влучання у складські будівлі. На місце скеровані екстрені служби.

Згодом інформацію про пожежу у складській будівлі також підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА повідомили, що наслідки обстрілу фіксуються також у Дніпровському районі столиці. Там уламки ворожої ракети попадали у дворі житлового будинку.

Видео дня

Мер уточнив, що уламки впали у дворі одного з житлових комплексів. Там здійнялася пожежа. Також, за даними Кличка, за іншою адресою у Дніпровському районі вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку.

Також за ще однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку, згодом повідомив Кличко.

Київські Telegram-канали пишуть, що внаслідок атаки було пошкоджено житловий комплекс "Комфорт Таун". На місці видно потрощене скло, подекуди у будівлі повилітали вікна.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух швидкісних цілей у напрямку столиці. Моніторингові канали також писали про ймовірні пуски ворогом гіперзвукових ракет типу "Циркон" та надзвукових "Оніксів". Попередньо, росіяни за кілька хвилин спрямували на Київ щонайменше 6 ракет.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що російські обстріли 29 жовтня забрали життя 19 українців у Дніпрі, Кременчуці та Чернігові.

Також в "Укрзалізниці" пояснили, як сталася трагедія із 14 загиблими внаслідок удару РФ по залізниці у Дніпрі.