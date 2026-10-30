"Система не витримує": мер Дніпра повідомив про блекаут в місті після атак росіян

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що енергетики працювали всю ніч, але місто лишається без світла. І закликав містян бути вдома, адже електротранспорт не працює.

"На жаль, в Дніпрі знову блекаут. Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує. Я не буду давати публічно зайвих деталей. Всі роблять все необхідне", — написав Борис Філатов у соцмережах.

Мер Дніпра повідомив про блекаут

Мер Дніпра закликав мешканців міста залишатись вдома, якщо є така можливість, адже, окрім автобусів в місті не працює інший громадський транспорт: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро. І нагадав, що треба мати вдома запас води хоча б на одну-дві доби.

Вранці 30 жовтня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що енергетики працювали всю ніч і повернули світло частині споживачів Дніпропетровщини, знеструмлених через ворожі атаки. Але системи водопостачання та водовідведення працюють від генераторів. Згодом він зазначив, що Дніпро знов знеструмлений і основні системи життєзабезпечення міста переходять на роботу від генераторів.

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Близько опівночі Ганжа писав, що росіяни вчергове атакували Дніпро, після чого без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про блекаут в Дніпрі. Після сильного вибуху місто і прилеглі райони почала накривати темрява. Подекуди у людей також зникло водопостачання.

Також в ніч на 30 жовтня РФ атакувала Київ балістичними ракетами: влада повідомила про пожежу у складській будівлі та пошкодження будинків.

Вранці 29 жовтня росіяни вбили у Дніпрі 14 людей, вдаривши дроном по залізничній платформі.