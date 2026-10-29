Світло зникло на обох берегах: у Дніпрі стався масштабний блекаут після атаки РФ (відео)

Увечері 29 жовтня росіяни вчергове атакували Дніпро. Після сильного вибуху місто і прилеглі райони почала накривати темрява. Подекуди у людей також зникло водопостачання.

Ворог поцілив по одному з енергетичних об'єктів Дніпра, що й стало причиною масштабних відключень світла. Про це повідомили у ДТЕК.

За даними компанії, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження обладнання магістральних мереж на об'єкті. Відомо, що електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра. Також відключення фіксують у прилеглих до Дніпра районах.

У ДТЕК зауважили, що енергетики вже почали роботу над відновленням електропостачання в оселі дніпрян.

Блекаут у Дніпрі після атаки РФ

За даними Дніпровської міської ради, станом на 22:00 світла не було у майже десятку мікрорайонів міста. Влада наголосила, що лікарні та станції водовідведення у районах, де стався блекаут, продовжують працювати безперебійно завдяки генераторам та необхідним запасам.

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"Якщо ситуація не зміниться, на ранок буде максимально задубльовано електротранспорт автобусами", — попередили у міській раді.

Варто зазначити, що перед цим Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Дніпра. Очевидці повідомляли, що чули звуки вибухів у місті.

Атака на Дніпро — що відомо про наслідки удару по гуртожитку

Також увечері РФ атакувала один із гуртожитків навчального закладу у Дніпрі. Мер Борис Філатов повідомив, що під ударом опинився гуртожиток 17-го профтехучилища, що вже вдруге постраждав від російської агресії. Внаслідок атаки у будівлі було вибито понад пів сотні вікон.

Пожежу, що спалахнула внаслідок атаки, станом на вечір вдалося загасити. За даними Філатова, студентів звідти влада переселить сьогодні по інших гуртожитках. Деякі діти вирішили поїхати додому після обстрілу.

РФ вдарила по гуртожитку 17-го профтехучилища Фото: Facebook/Борис Філатов

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок атаки по гуртожитку постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років. В обох гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, також увечері 29 жовтня РФ атакувала Київ балістичними ракетами: влада повідомила про пожежу у складській будівлі та пошкодження будинків.

Вранці 29 жовтня росіяни вбили у Дніпрі 14 людей, направивши дрон на залізничну платформу.