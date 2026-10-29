Свет погас на обоих берегах: в Днепре произошел масштабный блэкаут после атаки РФ (видео)

Вечером 29 октября россияне в очередной раз атаковали Днепр. После сильного взрыва город и прилегающие районы окутали темнота. В некоторых местах у жителей также отключилось водоснабжение.

Враг нанес удар по одному из энергетических объектов Днепра, что и стало причиной масштабных отключений электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.

По данным компании, в результате атаки зафиксированы повреждения оборудования магистральных сетей на объекте. Известно, что без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра. Также отключения фиксируются в прилегающих к Днепру районах.

В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения в домах жителей Днепра.

Отключение электроэнергии в Днепре после атаки РФ

По данным Днепровского городского совета, по состоянию на 22:00 почти в десятке микрорайонов города не было света. Власти подчеркнули, что больницы и станции водоотведения в районах, где произошел блэкаут, продолжают работать бесперебойно благодаря генераторам и необходимым запасам.

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"Если ситуация не изменится, к утру электротранспорт будет максимально заменен автобусами", — предупредили в городском совете.

Стоит отметить, что перед этим Военно-воздушные силы предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении Днепра. Очевидцы сообщали, что слышали звуки взрывов в городе.

Атака на Днепр — что известно о последствиях удара по общежитию

Кроме того, вечером РФ нанесла удар по одному из общежитий учебного заведения в Днепре. Мэр Борис Филатов сообщил, что под ударом оказалось общежитие 17-го профтехучилища, которое уже во второй раз пострадало от российской агрессии. В результате атаки в здании было выбито более полусотни окон.

Пожар, вспыхнувший в результате атаки, к вечеру удалось потушить. По словам Филатова, власти сегодня переселят студентов из этого общежития в другие. Некоторые ребята решили уехать домой после обстрела.

Россия нанесла удар по общежитию 17-го профтехучилища Фото: Facebook/Борис Филатов

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате нападения на общежитие пострадали две девушки в возрасте 15 и 16 лет. У обеих наблюдается острая стрессовая реакция.

Напомним, что также вечером 29 октября РФ нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами: власти сообщили о пожаре в складском здании и повреждении домов.

Утром 29 октября россияне убили в Днепре 14 человек, направив дрон на железнодорожную платформу.