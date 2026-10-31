З'явиться не раніше понеділка: понад 200 тисяч абонентів на Дніпропетровщині залишилися без світла

Внаслідок повторних нічних атак було серйозно пошкоджене енергетичне обладнання двох об'єктів Дніпровських електромереж. Над відновленням одного з них енергетики працювали майже дві доби.

Без світла залишається значна частина Дніпра та Кам'янського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів. Про це інформує компанія ДТЕК.

Утім, еергетикам вдалося повернути світло більшості споживачів, знеструмлених через масовані атаки росіян на Дніпропетровщину. Відновлювальні роботи тривали понад добу, повідомляв глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Без електропостачання наразі залишаються понад 200 тисяч абонентів у Дніпровському, Кам'янському та Самарівському районах області.

Посадовець зазначив, що повторні ворожі удари по енергетиці ускладнюють роботу та спричиняють нові відключення, але наголосив, що ремонтні бригади продовжують працювати, аби якнайшвидше повернути людям світло.

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Водночас він наголосив, що енергосистема, виснажена ворожими атаками, залишається нестабільною, закликавши ощадно споживати електроенергію.

Своєю чергою диспетчерська служба "Дніпро Аварійка" повідомляє, що у деяких районах відновлення електроенергії відбудеться не раніше понеділка, 2 листопада.

Допис диспетчерської служби Фото: скриншот

Окрім того, як повідомляється, у багатьох районах фіксується відсутність водопостачання, що пов'язано з відсутністю напруги або ж її перепадами.

Місцеві канали інформують, що наразі у низці районів організовано підвезення технічної води мешканцям.

Дніпряни у черзі за водою Фото: соцмережi

Нагадаємо, увечері 29 жовтня росіяни вчергове атакували Дніпро й після сильного вибуху місто і прилеглі райони накрила темрява.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті знову стався блекаут.