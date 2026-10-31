Отключения света в Киеве: где 31 октября свет будет только 1,5 часа

Накануне вечером РФ нанесла три удара по энергообъекту в Киеве, из-за чего ряд районов остался без света и столкнулся с проблемами водоснабжения.

Утром 31 октября в некоторых массивах столицы ситуация со электричеством остается, мягко говоря, сложной: в части Киева введены масштабные отключения, сообщают "Новини LIVE".

В частности, в Соломенском районе свет сегодня обещают всего на полтора часа.

В общей сложности 31 октября графики предусматривают всего 5,5 часов света, но 4 из них пришлись на ночь.

В Оболонском районе 2,5 часа отключений пришлись на ночь, поэтому днем у них будет до четырех часов электроснабжения.

Отметим, что после вчерашнего удара перебои с электроснабжением зафиксировали в части Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов. Также жители жаловались на скачки напряжения и отсутствие водоснабжения.

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Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что энергетики, коммунальные службы работали всю ночь, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, возникшую после трех попаданий в один из объектов критической инфраструктуры.

"В настоящее время системы водоснабжения и водоотвода работают в штатном режиме", — заверил он.

В ДТЭК подтвердили проблему. В компании заявили, что вчерашние удары по энергетике и в том числе по ТЭЦ в Киеве оказались "болезненными". Новые атаки наложились на повреждения от предыдущих обстрелов, поэтому ситуация в энергосистеме стала еще сложнее.

С масштабными проблемами с электроснабжением столкнулись и жители Днепропетровской области.

По информации ДТЭК, ночью российские террористы существенно повредили два объекта "Днепровских электросетей". Один из них — тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением.

"Без света до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов", — заявили в компании.

Сейчас энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько разрешает ситуация безопасности.

Проблемы с электроснабжением — комментарий Зеленского

По информации президента Украины Владимира Зеленского, российские "Шахеды" вечером атаковали ТЭЦ в Киеве, а под утро дрон ударил по ТЭЦ в Шостке.

В результате около 200 тысяч семей на Днепропетровщине и более 80 тысяч в Киевской области без света.

​Зеленский уточнил, что в Днепропетровской области только за ночь россияне ударили по четырем электроподстанциям. Также атаковали объект газораспределения в области и железнодорожную инфраструктуру в Днепре и Харькове.

​Президент призвал партнеров усиливать санкции против России и предоставлять новые пакеты поддержки Украине, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.

Напомним, РФ сосредоточилась на уничтожении украинской энергетике. Только 19 октября за ночь было повреждено более 10 энергообъектов.

Также сообщалось, что Конотоп в Сумской области уже почти неделю без света.