Конотоп уже пятый день без света: дизель для генераторов может закончиться уже завтра, — мэр

Город Конотоп в Сумской области уже пятый день остается без электроэнергии после российских ударов. Часть энергетического оборудования полностью уничтожена, а запасы дизельного топлива для генераторов могут иссякнуть уже 29 октября.

Об этом сообщил мэр Артем Семенихин в комментарии "Апострофу".

По словам мэра, поврежденные энергетические объекты не подлежат восстановлению. В настоящее время ночью удается обеспечить электроснабжение больницы, а иногда — и водоканала. Остальная часть города остается без электричества. Прогнозов относительно возобновления электроснабжения пока нет.

Семенихин отметил, что предусмотренная защита энергетических объектов сработала. Однако один из ударов пришелся на участок, где облэнерго не обеспечило защиту. Оборудование там было уничтожено.

Еще одной острой проблемой стало топливо для генераторов. По словам мэра, имеющиеся запасы дизельного топлива постепенно иссякают, и уже на следующий день город может остаться без топлива. Это создаст риски для работы пунктов устойчивости, которые ежедневно потребляют значительные объемы дизельного топлива, а также затруднит заправку генераторов на котельных и обеспечение потребностей транспорта.

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Семенихин сообщил, что городу в настоящее время требуется не менее 40 тонн дизельного топлива. Местные власти надеются получить помощь от государства и правительства.

Несмотря на сложную ситуацию, в городе продолжают работать заведения, которые помогают жителям. В частности, в кафе, аптеках и супермаркетах можно зарядить телефоны. По словам мэра, предприниматели сами предлагают такую помощь.

В детских садах продолжают работать, детей обеспечивают горячим питанием. Школы сейчас находятся на каникулах, которые были запланированы заранее.

Напомним, в ночь на 18 сентября 2026 года российские войска нанесли массированный удар по Конотопу в Сумской области с помощью ударных дронов. В результате обстрела были повреждены учебные заведения, детский сад, медицинские учреждения, жилые дома и железнодорожная инфраструктура. Также были повреждены газотранспортные сети, из-за чего значительная часть города осталась без газоснабжения. Сообщалось о двух пострадавших женщинах.

17 сентября российские войска атаковали с помощью дронов оборудование "Киевстара" в Киевской области.

В тот же день россияне разрушили железнодорожный вокзал в Берестине Харьковской области.