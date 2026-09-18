Россия массировано атаковала Конотоп: повреждены учебные заведения, детский сад, больницы и жилые дома (фото)

В ночь на 18 сентября россияне подвергли массированной атаке город Конотоп в Сумской области. В результате обстрела в городе зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры и жилых домов, есть сообщения о раненых. В части города отсутствует газоснабжение.

О последствиях ночного обстрела сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По словам мэра, в городе зафиксированы повреждения учебных заведений и многих жилых домов. В последующие минуты после 02:00 также поступила информация о разрушении медицинских учреждений Конотопа, а также о повреждении коммунальной транспортной инфраструктуры.

В сети пишут о повреждениях 11-й школы в Конотопе в результате атаки РФ Фото: Соцсети

Около 03:00 Артем Семенихин сообщил, что также поступила информация о повреждении газотранспортной сети в Конотопе. В результате этого в значительной части города прекратилась подача газа. Прогнозов относительно того, когда людям смогут возобновить подачу газа в дома, пока не поступало.

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Кроме того, в Конотопе этой ночью россияне нанесли удары дронами по железнодорожной инфраструктуре. Известно о повреждениях железной дороги.

В Конотопе в результате атаки РФ поврежден детский сад Фото: Соцсети

В городе пострадали также коммерческие объекты. Жителей предупредили, что в результате атаки затруднено движение по улице Свободы. Также предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением в тех районах Конотопа, где зафиксированы попадания вражеских дронов, поскольку во время атаки было повреждено много линий электропередач по городу.

Жителей Конотопа предупреждают о возможных перебоях с электричеством из-за поврежденных дронов Фото: Соцсети

Около 04:00 также начали поступать сведения о пострадавших в результате обстрела. По данным мэра, у женщины 1965 года рождения обнаружена острая стрессовая реакция. Впоследствии появились данные об еще одной пострадавшей женщине в городе 1991 года рождения: у нее обнаружены множественные раны на руках.

Семенихин ранним утром пожаловался, что он недоволен работой местной полиции после обстрела. Он заявил, что по состоянию на 04:00 места "прилетов" до сих пор не были огорожены, а на ограниченных участках дорог не были установлены соответствующие знаки о перекрытии движения.

"Приглашаю на доклад начальника городской полиции! При предыдущем руководстве полиции всё было организовано на должном уровне!", — заявил мэр.

Мэр выразил недовольство работой полиции в Конотопе Фото: Скрін

Остальные сведения о последствиях ночной атаки на Конотоп выясняются.

Напомним, 17 сентября россияне нанесли удар с помощью дронов по оборудованию компании "Киевстар" в Киевской области.

Кроме того, 17 сентября россияне разрушили железнодорожный вокзал в Берестине в Харьковской области.