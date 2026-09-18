РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджені заклади освіти, дитячий садок, лікарні і будинки (фото)

У ніч на 18 вересня росіяни масовано атакували місто Конотоп у Сумській області. Внаслідок обстрілу у місті багато руйнувань інфраструктури і житлових будинків, відомо про поранених. У частині міста відсутнє газопостачання.

Про наслідки нічного обстрілу повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За даними мера, у місті зафіксовано пошкодження закладів освіти і багатьох житлових будинків. У наступні хвилини після 02:00 також надійшла інформація про руйнування медичних закладів Конотопа, а також пошкодження комунальної транспортної інфраструктури.

У мережі пишуть про пошкодження 11 школи Конотопа внаслідок атаки РФ Фото: Соцмережі

Близько 03:00 Артем Семеніхін повідомив, що також надійшла інформація про пошкодження газотранспортної мережі у Конотопі. Внаслідок цього у значній частині міста зникло газопостачання. Прогнозів щодо того, коли людям зможуть відновити подачу газу у домівки, поки не надходило.

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Також у Конотопі цієї ночі росіяни цілили дронами по залізничній інфраструктурі. Відомо про пошкодження залізниці.

У Конотопі через атаку РФ пошкоджений дитячий садок Фото: Соцмережі

Постраждали у місті і об'єкти бізнесу. Мешканців попередили, що внаслідок атаки ускладнено рух вулицею Свободи. Також попереджають про можливі перебої з електропостачанням у тих районах Конотопа, де зафіксовано влучання ворожих дронів, оскільки під час атаки було пошкоджено багато ліній електропередач по місту.

Мешканців Конотопа попереджають про можливі перебої зі світлом через пошкоджені дрони Фото: Соцмережі

Близько 04:00 години почала також надходити інформація про постраждалих внаслідок обстрілу. За даними мера, у жінки 1965 року народження виявлена гостра реакція на стрес. Згодом з'явилися дані про ще одну постраждалу жінку у місті 1991 року народження: у неї виявлені множинні рани на руках.

Семеніхін під ранок поскаржився, що він невдоволений роботою місцевої поліції після обстрілу. Він заявив, що станом на 04:00 місця "прильотів" досі не було обгороджено, а на обмежених ділянках доріг не виставлено відповідні знаки про перекриття руху.

"Викликаю на доповідь начальника поліції міста! При попередньому керівництві поліції все було організовано на належному рівні!", — заявив мер.

Мер поскаржився на незадовільну роботу поліції у Конотопі Фото: Скрін

Інша інформація щодо наслідків нічної атаки на Конотоп встановлюється.

Нагадаємо, 17 вересня росіяни вдарили дронами по обладнанні компанії "Київстар" на Київщині.

Також 17 вересня росіяни зруйнували залізничний вокзал у Берестині на Харківщині.