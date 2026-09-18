РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджені заклади освіти, дитячий садок, лікарні і будинки (фото)
У ніч на 18 вересня росіяни масовано атакували місто Конотоп у Сумській області. Внаслідок обстрілу у місті багато руйнувань інфраструктури і житлових будинків, відомо про поранених. У частині міста відсутнє газопостачання.
Про наслідки нічного обстрілу повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
За даними мера, у місті зафіксовано пошкодження закладів освіти і багатьох житлових будинків. У наступні хвилини після 02:00 також надійшла інформація про руйнування медичних закладів Конотопа, а також пошкодження комунальної транспортної інфраструктури.
Близько 03:00 Артем Семеніхін повідомив, що також надійшла інформація про пошкодження газотранспортної мережі у Конотопі. Внаслідок цього у значній частині міста зникло газопостачання. Прогнозів щодо того, коли людям зможуть відновити подачу газу у домівки, поки не надходило.
Також у Конотопі цієї ночі росіяни цілили дронами по залізничній інфраструктурі. Відомо про пошкодження залізниці.
Постраждали у місті і об'єкти бізнесу. Мешканців попередили, що внаслідок атаки ускладнено рух вулицею Свободи. Також попереджають про можливі перебої з електропостачанням у тих районах Конотопа, де зафіксовано влучання ворожих дронів, оскільки під час атаки було пошкоджено багато ліній електропередач по місту.
Близько 04:00 години почала також надходити інформація про постраждалих внаслідок обстрілу. За даними мера, у жінки 1965 року народження виявлена гостра реакція на стрес. Згодом з'явилися дані про ще одну постраждалу жінку у місті 1991 року народження: у неї виявлені множинні рани на руках.
Семеніхін під ранок поскаржився, що він невдоволений роботою місцевої поліції після обстрілу. Він заявив, що станом на 04:00 місця "прильотів" досі не було обгороджено, а на обмежених ділянках доріг не виставлено відповідні знаки про перекриття руху.
"Викликаю на доповідь начальника поліції міста! При попередньому керівництві поліції все було організовано на належному рівні!", — заявив мер.
Інша інформація щодо наслідків нічної атаки на Конотоп встановлюється.
Нагадаємо, 17 вересня росіяни вдарили дронами по обладнанні компанії "Київстар" на Київщині.
Також 17 вересня росіяни зруйнували залізничний вокзал у Берестині на Харківщині.