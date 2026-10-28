Конотоп п'ятий день без світла: дизель для генераторів може закінчитися вже завтра, — мер

Конотоп на Сумщині п’ятий день залишається без електроенергії після російських ударів. Частина енергетичного обладнання повністю знищена, а запаси дизеля для генераторів можуть вичерпатися вже 29 жовтня.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у коментарі "Апострофу".

За словами мера, пошкоджені енергооб’єкти не підлягають відновленню. Наразі вночі вдається заживити лікарню, а іноді — і водоканал. Решта міста залишається без електрики. Прогнозів щодо відновлення постачання світла поки немає.

Семеніхін зазначив, що передбачений захист енергетичних об’єктів спрацював. Однак один з ударів припав на ділянку, де обленерго не забезпечило захисту. Обладнання там було знищене.

Ще однією критичною проблемою стало пальне для генераторів. За словами міського голови, наявні запаси дизеля поступово вичерпуються, і вже наступного дня місто може залишитися без пального. Це створить ризики для роботи пунктів незламності, які щодня споживають значні обсяги дизеля, а також ускладнить заправлення генераторів на котельнях і забезпечення потреб транспорту.

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Семеніхін повідомив, що місту наразі потрібно щонайменше 40 тонн дизельного пального. Місцева влада сподівається отримати допомогу від держави та уряду.

Попри складну ситуацію, у місті продовжують працювати заклади, які допомагають жителям. Зокрема, у кафе, аптеках і супермаркетах можна зарядити телефони. За словами мера, підприємці самі пропонують таку допомогу.

У дитячих садках продовжують працювати, дітей забезпечують гарячим харчуванням. Школи наразі перебувають на канікулах, які запланували заздалегідь.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня 2026 року російські війська масовано атакували Конотоп Сумської області ударними дронами. Унаслідок обстрілу були пошкоджені заклади освіти, дитячий садок, медичні установи, житлові будинки та залізнична інфраструктура. Також зазнала пошкоджень газотранспортна мережа, через що значна частина міста залишилася без газопостачання. Повідомлялося про двох постраждалих жінок.

17 вересня російські війська атакували дронами обладнання "Київстару" на Київщині.

Того ж дня росіяни зруйнували залізничний вокзал у Берестині Харківської області.