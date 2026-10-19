За ночь повреждено более 10 энергообъектов: в каких областях Украины пропал свет

Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетику, чтобы в преддверии зимы оставить людей без света и тепла.

Только в ночь на 19 октября и утром под ударом российских террористов оказались энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях, из-за чего тысячи людей остались без электроснабжения, сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Из-за обстрелов и боевых действий новые обесточивания фиксируются в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть потребителям электричество, и частично это уже удалось там, где ситуация с безопасностью позволяет проводить ремонтные работы.

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Враг не прекращает ударов по энергетике, а восстановительные работы усложняются продолжительными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов.

На протяжении прошлой недели Россия 87 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор.

По словам Некрасова, всего зафиксировано 224 инцидента, повлекшие повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры .

В Винницкой области в результате российской атаки на энергетический объект ранения получил один энергетик. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме обстрелов, свою лепту вносит и непогода, из-за которой без электроснабжения остаются более 140 населенных пунктов в Киевской, Николаевской и Одесской областях.

Ремонтные бригады работают над восстановлением. Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Россия выпустила по Украине 16 баллистических ракет, а главной целью атаки была энергетика.

"Только за одну эту ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры и не менее 550 тысяч семей остались без света. Ремонтные бригады работают на местах", — сообщил он.

Напомним, каковы последствия ночной атаки на Киев и область.

Также сообщалось, сколько раз Россия атаковала энергообъекты после объявленного Дональдом Трампом, президентом США, "перемирия" между двумя странами.