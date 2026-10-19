За ніч пошкоджено понад 10 об'єктів енергетики: у яких областях України зникло світло

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетику, щоб напередодні зими залишити людей без світла та тепла.

Лише в ніч на 19 жовтня та вранці під ударом російських терористів опинилися енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях, через що тисячі людей залишилися без електропостачання, повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Через обстріли та бойові дії нові відключення електроенергії фіксуються у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання для споживачів, і частково це вже вдалося там, де ситуація з безпекою дозволяє проводити ремонтні роботи.

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Ворог не припиняє ударів по енергетиці, а відновлювальні роботи ускладнюються тривалими повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів.

Протягом минулого тижня Росія 87 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор.

За словами Некрасова, загалом зафіксовано 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

У Вінницькій області внаслідок російського нападу на енергетичний об’єкт поранення отримав один енергетик. Потерпілому було надано всю необхідну медичну допомогу.

Окрім обстрілів, свою роль відіграють і несприятливі погодні умови, через які без електропостачання залишаються понад 140 населених пунктів у Київській, Миколаївській та Одеській областях.

Ремонтні бригади працюють над відновленням. Через обмеження в електромережі, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Росія випустила по Україні 16 балістичних ракет, а головною метою атаки була енергетика.

"Лише за цю одну ніч було пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури, і щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях", — повідомив він.

Нагадаємо, якими є наслідки нічної атаки на Київ та область.

Також повідомлялося, скільки разів Росія атакувала енергетичні об’єкти після оголошеного президентом США Дональдом Трампом "перемир’я" між двома країнами.