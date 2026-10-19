Знищено дата-центр, постраждали ТРЦ та медичний заклад: наслідки атаки РФ на Київ та область

Київ та Київська область знову опинилися під масованим обстрілом з боку РФ у ніч на 19 жовтня. У столиці та регіоні зафіксовано численні руйнування, є постраждалі, відомо про двох загиблих.

Під ударом опинилися Деснянський, Дніпровський та Солом’янський райони столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ — що відомо про руйнування

У Солом’янському районі уламки ворожої ракети пошкодили 25-поверховий житловий будинок. Відомо про п’ятьох постраждалих віком від 21 до 77 років. Одного пораненого госпіталізували.

За інформацією журналістів "Київ24", у багатоповерхівці вибухова хвиля розбила багато вікон, подекуди вирвала кондиціонери та пошкодила фасад. Тротуари вкриті склом та уламками.

Також пошкоджень зазнала будівля McDonald's, розташована на першому поверсі будинку, та поліклініка, розташована неподалік від 25-поверхівки. Там пошкоджено вхідну групу, вибито вікна, понівечено фасад, постраждали припарковані автомобілі.

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Віталій Кличко уточнив, що це — один із консультативно-діагностичних центрів міста. За його інформацією, вибухова хвиля вибила понад 200 вікон та дверей у приміщеннях, пошкодила стелю, а також обладнання в медичному закладі.

Усередині медичного центру — значні руйнування Фото: Віталій Кличко / Telegram

Фото: Віталій Кличко / Telegram

Фото: Віталій Кличко / Telegram

Серед персоналу немає постраждалих, а медичних працівників перевели на роботу в інші заклади. На момент атаки пацієнтів у медичному центрі не було.

Також росіяни завдали значної шкоди торговому центру Cosmo Multimall на вулиці Вадима Гетьмана, неподалік від станції метро "Шулявська". У комплексі працювали десятки магазинів, заклади громадського харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.

Відомо, що постраждав контактний зоопарк "Звірополіс", також розташований у ньому. Тварини вціліли, їх евакуюють у безпечніше місце.

Після атаки на будівлі було зруйновано частину навісу, а територія навколо вкрита уламками та розбитим склом.

У Деснянському районі уламки впали на нежитлове приміщення, пошкоджено припарковані автомобілі. Серйозно зруйновано наземну станцію метро "Чернігівська" червоної лінії метрополітену.

Після обстрілу станції "Чернігівська" та "Лісова" закриті для входу та виходу до усунення наслідків. Внаслідок удару пошкоджено як самі станції, так і колії, а також кабельну мережу.

У зв’язку з пошкодженням інфраструктури метро в Києві збільшують кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118.

За словами речниці Київського метрополітену Оксани Нікіфорук, наразі червона лінія курсує від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця" у звичайному режимі. На платформах немає скупчень пасажирів.

Усі інші лінії працюють у звичайному режимі.

У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову будівлю. За інформацією ДСНС, це — навчальний заклад. Як повідомляють у місцевих пабліках, сама будівля не зазнала значних пошкоджень, але куточок живої природи повністю знищено.

Провайдер "Датагруп" повідомив, що внаслідок нічної балістичної атаки обладнання та інфраструктура його дата-центру були повністю виведені з ладу. Він надає послуги абонентам у понад 90 населених пунктах України.

"На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі. Наші співробітники не постраждали. Продовжуємо надавати послуги клієнтам із резервних майданчиків", — йдеться у заяві.

Київська область — наслідки атаки

За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, ворог обстрілював область балістичними та крилатими ракетами, а також ударними БПЛА.

В Ірпені Бучанського району постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.

За інформацією місцевих ЗМІ, під ударом опинилося підприємство "Екософт", що спеціалізується на виробництві систем та обладнання для очищення води.

Дим над Ірпенем після удару по підприємству "Екософт" Фото: Соцмережi

Вибухова хвиля пошкодила й сусідні будинки. У багатоповерхівках вибито вікна.

В Ірпені у багатоповерхівках вибиті вікна Фото: Telegram/ Олександр Пащинський Фото: Telegram/ Олександр Пащинський

Станом на ранок відомо про загиблу жінку внаслідок удару по приватному сектору Ірпеня.

Внаслідок удару по приватному сектору загинула жінка Фото: Telegram/ Олександр Пащинський

Також пошкоджено дитячий садок "Казка": вибито вікна, пошкоджено панелі підвісної стелі в окремих кабінетах. Батьків попросили поки що не приводити дітей, оскільки потрібно оцінити пошкодження, з’ясувати, які роботи необхідно виконати, та подбати про те, щоб у приміщеннях знову було безпечно для вихованців і працівників.

Дитячий садок "Казка" в Ірпені частково залишився без вікон після обстрілу

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, навчальний заклад; у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено п’ять автомобілів та об’єкт інфраструктури.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий варварський обстріл з боку російських терористів. За його інформацією, російська атака відбувалася кількома хвилями протягом ночі, і знову не було попередження від партнерів.

"Знову мішенями стали енергетика та інфраструктура, але також було пошкоджено медичну клініку, школу, станцію метро та звичайні житлові будинки. Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київської області. Також росіяни застосували понад двісті дронів різних типів, зокрема й реактивні "шахеди", від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одеси. На жаль, є жертви", — написав він.

Лише за цю одну ніч було пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури, і щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях.

"Путін не хоче не лише завершення цієї війни, а й будь-яких кроків з деескалації. Кожен із партнерів стикався з цим особисто, коли чув відмову з боку Росії. І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення або відстрочку санкцій, це, на жаль, заперечення реальності з боку партнерів. Насправді війна триває і триває лише через російські удари, російське бажання затягувати цю війну", — заявив політик.

Нагадаємо, що РФ атакувала Київ балістичними ракетами та завдала удару по Дніпру.

Також повідомлялося, що Росія хоче розмістити в Білорусі балістичну зброю, щоб атакувати західні області України