Удар балістики РФ по станції метро у Києві: з'явилися кадри наслідків (відео)

Російські війська вночі атакували Київ балістичними ракетами: загинула людина, ще восьмеро постраждали. Також пошкоджено станцію метро "Чернігівська".

Про наслідки удару повідомили в КМДА. Поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок. Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені на вхід і вихід.

"Вранці рух поїздів буде розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіка", — йдеться в дописі КМДА.

Через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118.

Фото: Скриншот

Також з'явились кадри зруйнованих торгівельних павільйонів поруч метро "Чернігівська".

Наслідки атаки окупантів в районах Києва

За даними ДСНС, у Деснянському районі горіла нежитлова будівля. На місці пожежі виявили загиблу людину, ще восьмеро людей поранені. У Солом'янському районі виникла пожежа в приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. Уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку та впали на медичний заклад.

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У Дніпровському районі, за повідомленням ДСНС, пошкоджено заклад освіти. У матеріалі йдеться про влучання по території нежитлової забудови. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ударами.

Раніше ми повідомляли, що уранці 19 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За повідомленнями влади, одна з ракет влучила в медичний центр у Деснянському районі столиці.