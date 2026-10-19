Удар баллистики РФ по станции метро в Киеве: появились кадры последствий (видео)

Российские войска ночью обстреляли Киев баллистическими ракетами: один человек погиб, ещё восемь получили ранения. Также была повреждена станция метро "Черниговская".

О последствиях удара сообщили в КГГА. Рядом со станцией в результате попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов. Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для входа и выхода.

"Утром движение поездов будет возобновлено между станциями "Академгородок" — "Дарница" в соответствии с расписанием", — говорится в сообщении КГГА.

Из-за повреждений инфраструктуры метро в Киеве увеличивают количество автобусов на маршрутах №№ 1-М, 118.

Фото: Скриншот

Также появились кадры разрушенных торговых павильонов рядом со станцией метро "Черниговская".

Последствия атаки оккупантов в районах Киева

По данным ГСЧС, в Деснянском районе горело нежилое здание. На месте пожара обнаружили погибшего человека, ещё восемь человек получили ранения. В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, повреждены фасад и остекление многоэтажного здания. Осколки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома и упали на медицинское учреждение.

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В Днепровском районе, по сообщению ГСЧС, повреждено учебное заведение. В материале говорится о попадании по территории нежилой застройки. Спасатели ликвидировали пожары, вызванные ударами.

Ранее мы сообщали, что утром 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки были повреждены частные дома.

Напомним, вечером 18 октября российские войска нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет. По сообщениям властей, одна из ракет попала в медицинский центр в Деснянском районе столицы.