РФ атаковала Киев баллистикой и ударила по Днепру: есть погибшая и пострадавшие, повреждено метро

В ночь на 19 октября российские войска атаковали Киев и Днепр. В столице погибла 21-летняя девушка, число пострадавших возросло; в частности, в Днепре ранения получила 84-летняя женщина. Также была повреждена инфраструктура киевского метро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев

В результате российского нападения на Киев погибла 21-летняя девушка. Сначала сообщалось о двух пострадавших, позже их число возросло до восьми. Двое человек были госпитализированы в городские больницы.

Обстрел Киева Фото: ГСЧС

В Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По этому адресу пострадали три человека, которым медики оказали помощь на месте. Также обломки попали в нежилое здание. В Днепровском районе зафиксировали попадание на территории нежилой застройки.

В результате обстрела были повреждены наземная станция метро на левом берегу столицы, рельсы и кабельная сеть. Вблизи станции в результате попадания осколков произошли разрывы ходовых и контактных рельсов.

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Обстрел Киева Фото: ГСЧС

По сообщению КГГА, наземные станции метро "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для входа и выхода. Движение поездов организовано между станциями "Академгородок" и "Дарница". Об возобновлении работы всей красной линии администрация обещала сообщить дополнительно.

Обстрел Киева Фото: ГСЧС

В связи с повреждением метрополитена на временный маршрут № 1-М добавили 15 автобусов: три будут курсировать между станциями метро "Лесная" и "Дарница", ещё 12 — от "Лесной" до "Дворца спорта". На маршрут № 118 также добавили два автобуса.

В связи с перекрытием движения на улице Вадима Гетьмана были изменены маршруты троллейбусов № 22-К, 27, 30 и 42.

По сообщениям в социальных сетях, в результате российского удара по Киеву был повреждён торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Удар по Киеву был нанесен без предупреждения о баллистике

Журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу сообщил, что перед баллистической атакой на Киев не было предварительного предупреждения.

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"И в этот раз не было никакого предварительного предупреждения о баллистической атаке на Киев, которая только что произошла", — отметил он.

Мониторинговые каналы также сообщали о вероятном запуске баллистических ракет из Брянска. Среди возможных вариантов называли применение комплексов "Искандер" или С-400, а также работу российской ПВО С-300.

В то же время на момент публикации новости официального подтверждения этой информации не было.

Днепр

Утром 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки были повреждены частные дома. По предварительным данным, в них могли оказаться заблокированные люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Известно об одной пострадавшей — 84-летней женщине. Медики доставили её в больницу. На месте работали экстренные службы.

По словам Ганжи, в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 21 российский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.

Харьков

18 октября российские войска несколько раз нанесли удары по Харькову с помощью беспилотников.

По словам мэра Игоря Терехова, утром в Основянском районе были зафиксированы удары ракетами "Шахед". Вечером в Салтовском районе вражеский беспилотник попал в крышу 16-этажного дома.

Сначала информации о пострадавших не было. Позже Терехов сообщил о двух раненых. По предварительным данным, в доме повреждено около 30 окон.

По предварительным данным, две женщины получили ранения.

Ровенская область

Ночью на 19 октября российские войска атаковали Ровенскую область. Силы противовоздушной обороны сбили значительное количество воздушных целей, однако несколько объектов гражданской инфраструктуры были повреждены, две женщины получили ранения.

Об этом сообщил председатель Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

По его словам, силы ПВО действовали в течение ночи. Несмотря на значительное количество сбитых целей, российские войска нанесли удары по нескольким объектам гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, ранения получили две женщины. Других подробностей о последствиях нападения чиновник не сообщил.

Напомним, вечером 18 октября российские войска нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет. По сообщениям властей, одна из ракет попала в медицинский центр в Деснянском районе столицы.

В ночь на 19 октября РФ вновь нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате повторной атаки была повреждена одна из станций метро на левом берегу города.