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Мощные взрывы в Киеве: РФ вновь наносит ракетный удар по столице, повреждена станция метро
В ночь на 19 октября в столице во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Россияне нанесли повторный ракетный удар по Киеву, обстреляв город скоростными ракетами.
Взрывы в столице начали раздаваться около 03:00: перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет в ряде восточных, центральных и северных областей. Фокус сообщает, что известно о ночной атаке на Киев.
Вскоре мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате российских ударов на левом берегу была повреждена одна из станций метро. Разрушения фиксируются и рядом с этой станцией: из-за попадания обломков произошел разрыв ходового и контактного рельсов, отметил Кличко.
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