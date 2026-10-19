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Мощные взрывы в Киеве: РФ вновь наносит ракетный удар по столице, повреждена станция метро

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Россия нанесла ракетный удар по Киеву | Фото: Из открытых источников

В ночь на 19 октября в столице во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Россияне нанесли повторный ракетный удар по Киеву, обстреляв город скоростными ракетами.

Взрывы в столице начали раздаваться около 03:00: перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет в ряде восточных, центральных и северных областей. Фокус сообщает, что известно о ночной атаке на Киев.

Вскоре мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате российских ударов на левом берегу была повреждена одна из станций метро. Разрушения фиксируются и рядом с этой станцией: из-за попадания обломков произошел разрыв ходового и контактного рельсов, отметил Кличко.

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