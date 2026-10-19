Сильні вибухи у Києві: РФ повторно атакує столицю балістикою, пошкоджена станція метро

У ніч на 19 жовтня у столиці під час повітряної пролунала серія потужних вибухів. Росіяни здійснили повторну атаку балістики на Київ, вдаривши по місту швидкісними ракетами.

Вибухи у столиці почали лунати близько 03:00: перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет у низці східних, центральних та північних областей. Фокус передає, що відомо про нічну атаку на Київ.

Невдовзі міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російських ударів на лівому березі зазнала пошкоджень одна зі станцій метро. Руйнування фіксуються і поруч з цією станцією: через влучання уламків стався розрив ходового та контактного рельсів, зазначив Кличко.

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