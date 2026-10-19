РФ атакувала Ковель реактивними БпЛА: після ударів у низці районів Волині зникло світло, — ЗМІ

У ніч на 19 жовтня росіяни атакували Волинську область реактивними безпілотниками. Вибухи пролунали у місті Ковель та у районі селища міського типу Маневичі.

Після ударів у різних районах області почали спостерігатися перебої з електроенергією. Про це повідомило місцеве видання "Волинська Служба Новин" з посиланням на дані очевидців.

Один із вибухів у Ковелі під час атаки пролунав близько 00:30, після чого у частині міста зникло світло і також почалися проблеми з доступом до інтернету. Перед цим Повітряні сили попередили, що у напрямку Ковеля рухається черговий російський реактивний БпЛА.

Очевидці також повідомляють у соцмережах про перебої з електроенергією у низці міст Волинської області, зокрема у Турійську, Любомлі, Шацьку, Камінь-Каширську та Рожищі. У той же час в обласному центрі, Луцьку, почали спостерігатися перепади напруги, повідомила кореспондентка Фокусу. За повідомленнями деяких Telegram-каналів, подекуди у Луцьку також нібито зникло світло після вибухів у Ковелі.

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Моніторингові канали пишуть, що ціллю ворожої атаки на Ковель, за попередніми даними, була енергетична інфраструктура. У Маневичах, де також уночі було чутно вибух, повідомляють про пожежу після атаки.

Водночас офіційної інформації про це на момент публікації не було. На Волині станом на 01:50 оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 жовтня у Києві пролунали вибухи на тлі балістичної атаки росіян: влада повідомила про влучання ракети у будівлю медичного центру.

Раніше у Луцьку після атаки росіян зникли світло та вода.