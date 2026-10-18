У Києві пролунали вибухи: росіяни атакували столицю балістикою, ракета влучила в медцентр

Пізно увечері 18 жовтня у Києві пролунала серія вибухів. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети, влучання ворожих цілей зафіксовані у щонайменше двох районах — Деснянському та Дніпровському.

Повітряна тривога "червоного" рівня почала поширюватися низкою східних, північних та центральних областей близько 23:00. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет зі східного напрямку.

Через хвилину військові зафіксували рух швидкісних цілей у бік Києва. За даними Повітряних сил, балістичні ракети рухалися через Дарницький район. Невдовзі у столиці пролунала серія потужних вибухів.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 23:00 Фото: Скрін

Об 23:02 Повітряні сили попередили, що загроза здійснення ворогом повторних ударів триває.

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Через деякий час міський голова Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ворожого обстрілу столиці. За його даними, наслідки фіксуються щонайменше у двох районах — Деснянському та Дніпровському.

Видео дня

У Деснянському районі, попередньо, влучання ворожої ракети сталося по будівлі медичного центру. У Дніпровському внаслідок атаки пошкоджена нежитлова будівля. Екстрені служби прямують на місця.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що будівля медцентру пошкоджена внаслідок атаки росіян. Інші дані щодо наслідків обстрілу столиці встановлюються.

Нагадаємо, 18 жовтня стиліст Андре Тан повідомив, що росіяни зруйнували один із перших його магазинів у ТРЦ "Екватор" у Рівному.

Напередодні у Вінниці стався тотальний блекаут через атаку росіян: мер Сергій Моргунов заявив, що критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.