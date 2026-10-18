"Мені нестерпно боляче": росіяни зруйнували один з найперших магазинів Андре Тана

Росіяни зруйнували один з перших брендованих бутиків відомого дизайнера Андре Тана. Магазин розташовувався у ТРЦ "Екватор" у Рівному.

Під час масованої атаки на Рівне у п'ятницю, 16 жовтня, ураження зазнав торгово-розважальний центр "Екватор", у якому знаходиться магазин жіночого дизайнерського одягу ANDRE TAN Rivne. Про це стиліст повідомив у своєму Instagram.

Судячи з опублікованих кадрів, торгівельна точка зазнала серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки — вибух перекинув стелажі з товаром у магазині, розбив вітрини та зруйнував стіни.

Магазин Андре Тана у Рівному після атаки 16 жовтня Магазин Андре Тана у Рівному після атаки 16 жовтня

Андре Тан розповів, що власний магазин, який він відкрив у Рівному, став одним із перших у його мережі.

"Для мене це особлива історія, адже Рівне — це один із найперших наших партнерів, який повірив у бренд. Ми разом зростали, мріяли, долали труднощі. Сьогодні бачити, як все це, що ми будували понад 15 років зруйновано — мені нестерпно боляче", — розповів дизайнер.

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Стиліст наголосив, що його команда вже неодноразово втрачала магазини, у яких було вкладено душу, але підкреслив, що українців зламати неможливо.

Варто зазначити, що раніше атак зазнавали фірмові магазини Андре Тана у Дніпрі, Кривому Розі та Херсоні.

Удар по ТРЦ "Екватор" у Рівному

ТРЦ "Екватор" 16 жовтня повідомив відвідувачам, що внаслідок падіння уламків збитого БПЛА на території закладу виникло загоряння.

Зокрема вогонь повністю знищив магазин жіночого одягу та взуття Mirella Moda, був також зруйнований магазин дитячих іграшок "Чудо Острів", склад одягу Casual Trend та інші.

Пізніше у ТРЦ повідомили, що упродовж кількох днів поступово відкриється більшість магазинів та закладів, але для повноцінного відновлення роботи всього торговельно-розважального центру знадобиться 4–6 тижнів.

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