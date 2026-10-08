Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ: де він служить (відео)

Зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус", відомий український актор Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.

Про це він оголосив в Instagram на початку жовтня. Артист долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

Стрельніков мобілізувався до ЗСУ

Зірка фільму "Довбуш" уже склав присягу.

"Я — український актор Сергій Стрельніков, повідомляю, що долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу. Відтепер я є частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем", — заявив актор.

Сергій наголосив, що для нього є честю бути серед таких людей.

"Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено. Дякую всім, хто поруч і підтримує", — додав військовий.

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Сергій Стрельніков мобілізувався до ЗСУ

Перед цим блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив цю новину ще на рівні чуток.

"Від кошеня: "Сьогодні мені сказала колега, що актор Сергій Стрельніков, який знявся у фільмі "Кіллхаус", нещодавно доєднався до війська, і вже декілька місяців активно служить. Він завжди людина досить закрита і скромна, думаю, і тут без зайвих слів та галасу робить свою справу", — йдеться в Telegram-каналі блогера.

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