Фіналіст "Холостячки" зі Златою Огнєвіч мобілізувався (фото)

Фіналіст романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч Дмитро Шевченко мобілізувався до українського війська.

Сьогодні, 15 червня, чоловіку виповнилося 43 роки. У своєму Instagram (dmitrij_sheff) іменинник несподівано вперше показався у військовій формі.

Дмитро Шевченко мобілізувався

Виявилося, що фіналіст "Холостячки" долучився до Державної прикордонної служби України.

"Ще рік тому я не міг уявити, що цей день народження зустріну саме так. Але життя змінюється, і кожен робить свій вибір. Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони — це наш дім. Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю: хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну", — зазначив Дмитро.

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У коментарях прихильники підтримали чоловіка, побажавши йому удачі. Втім, іменинник поки не розкриває деталей своєї служби.

"Дякую всім, хто поруч і підтримує! Новий рік, новий досвід життя починається. Працюємо. Боремось. Живемо. Переможемо", — додав Шевченко.

Дмитро Шевченко мобілізувався Фото: Instagram

Дмитро працює тренером та має звання майстра спорту України. За свою кар’єру він провів сотні поєдинків у боксі й кікбоксингу. Широку популярність іменинник здобув після участі в "Холостячці-2", де боровся за серце Злати Огнєвіч. Шевченко дійшов до фіналу шоу, але співачка обрала Андрія Задворного.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Репер Міша Правильний мобілізувався до Сил оборони.

Крім того, після двох невдалих спроб комік "Ліги сміху" Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ.