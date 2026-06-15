Фіналіст "Холостячки" зі Златою Огнєвіч мобілізувався (фото)
Фіналіст романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч Дмитро Шевченко мобілізувався до українського війська.
Сьогодні, 15 червня, чоловіку виповнилося 43 роки. У своєму Instagram (dmitrij_sheff) іменинник несподівано вперше показався у військовій формі.
Дмитро Шевченко мобілізувався
Виявилося, що фіналіст "Холостячки" долучився до Державної прикордонної служби України.
"Ще рік тому я не міг уявити, що цей день народження зустріну саме так. Але життя змінюється, і кожен робить свій вибір. Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони — це наш дім. Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю: хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну", — зазначив Дмитро.
У коментарях прихильники підтримали чоловіка, побажавши йому удачі. Втім, іменинник поки не розкриває деталей своєї служби.
"Дякую всім, хто поруч і підтримує! Новий рік, новий досвід життя починається. Працюємо. Боремось. Живемо. Переможемо", — додав Шевченко.
Дмитро працює тренером та має звання майстра спорту України. За свою кар’єру він провів сотні поєдинків у боксі й кікбоксингу. Широку популярність іменинник здобув після участі в "Холостячці-2", де боровся за серце Злати Огнєвіч. Шевченко дійшов до фіналу шоу, але співачка обрала Андрія Задворного.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Переможець другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Андрій Задворний повідомив про мобілізацію до війська в лютому цього року.
- Репер Міша Правильний мобілізувався до Сил оборони.
Крім того, після двох невдалих спроб комік "Ліги сміху" Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ.