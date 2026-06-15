Финалист шоу "Холостячка" со Златой Огневич мобилизовался (фото)

Финалист романтического реалити-шоу "Холостячка-2" с Златой Огневич Дмитрий Шевченко мобилизовался в украинскую армию.

Сегодня, 15 июня, мужчине исполнилось 43 года. В своем Instagram (dmitrij_sheff) именинник неожиданно впервые появился в военной форме.

Дмитрий Шевченко мобилизовался

Оказалось, что финалист шоу "Холостячка" мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины.

"Еще год назад я не мог представить, что этот день рождения встречу именно так. Но жизнь меняется, и каждый делает свой выбор. В этом году я был мобилизован в Государственную пограничную службу Украины. От пограничников зависит безопасность государства. Наши границы — это наш дом. Не знаю, что принесет следующий год, но точно знаю: хочу встретить его с честью, верой и достоинством. Верой в себя, побратимов и Украину", — отметил Дмитрий.

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В комментариях поклонники поддержали мужчину, пожелав ему удачи. Впрочем, именинник пока не раскрывает подробностей своей службы.

"Спасибо всем, кто рядом и поддерживает! Начинается новый год, начинается новый жизненный этап. Работаем. Боремся. Живем. Победим", — добавил Шевченко.

Дмитрий Шевченко мобилизовался Фото: Instagram

Дмитрий работает тренером и имеет звание мастера спорта Украины. За свою карьеру он провел сотни поединков по боксу и кикбоксингу. Широкую популярность именинник приобрел после участия в "Холостячке-2", где боролся за сердце Златы Огневич. Шевченко дошел до финала шоу, но певица выбрала Андрея Задворного.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Победитель второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Андрей Задворный сообщил о призыве в армию в феврале этого года.

Рэпер Миша Правильный был мобилизован в Силы обороны.

Кроме того, после двух неудачных попыток комик из "Лиги смеха" Кирилл Ганин был призван в ВСУ.