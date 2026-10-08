Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ: где он служит (видео)

Звезда фильмов "Довбуш" и "Киллхаус", известный украинский актёр Сергей Стрельников вступил в ряды Вооружённых сил Украины.

Об этом он сообщил в Instagram в начале октября. Артист присоединился к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

Стрельников был мобилизован в ВСУ

Звезда фильма "Довбуш" уже принес присягу.

"Я — украинский актёр Сергей Стрельников, сообщаю, что вступил в ряды Сил обороны Украины и принёс присягу на верность украинскому народу. Отныне я являюсь частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем", — заявил актер.

Сергей подчеркнул, что для него большая честь находиться в числе таких людей.

"Поэтому я настроен учиться, привыкать к новым условиям и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Спасибо всем, кто рядом и поддерживает", — добавил военный.

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Сергей Стрельников был мобилизован в ВСУ

До этого блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил об этом ещё на стадии слухов.

"От котенка: "Сегодня коллега рассказала мне, что актёр Сергей Стрельников, снявшийся в фильме "Киллхаус", недавно поступил на военную службу и уже несколько месяцев активно служит. Он всегда был довольно закрытым и скромным человеком, думаю, и здесь, без лишних слов и шума, делает своё дело", — говорится в Telegram-канале блогера.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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