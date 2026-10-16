У Рівному під час атаки РФ пошкоджено великий ТЦ: у соцмережах пишуть про "Екватор"

У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Рівне та інші райони Рівненщини. За даними місцевої влади, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та один із великих торговельних закладів.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Згодом він уточнив, що, крім житлового сектору, ураження зазнав один із великих торговельних закладів. Назви об'єкта посадовець не уточнив.

У соцмережах повідомляють, що ймовірно йдеться про торговий центр “Екватор”.

Станом на 09:29 семеро людей звернулися по медичну допомогу через наслідки атаки. За інформацією Коваля, на той момент нікого не госпіталізували.

Як повідомило “Суспільне”, міська та обласна влада працюють над обстеженням пошкодженого житла й організацією тимчасового відселення постраждалих мешканців.

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Вибухи в Рівному чули кілька разів упродовж ночі та вранці 16 жовтня. Повітряні тривоги в області оголошували неодноразово. Відповідні служби працюють на місцях уражень і ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, у селищі Маневичі на Волині попередили про можливу аварійну ситуацію на місцевому підприємстві, яка може супроводжуватися викидом аміаку в повітря. Очільник громади Олександр Гаврилюк закликав жителів зачинити вікна й двері, вимкнути вентиляцію та стежити за офіційними повідомленнями.

У ніч проти 16 жовтня російська армія атакувала українські міста ударними безпілотниками. У Луцьку після ударів по енергетичних об’єктах виникли перебої з електро- та водопостачанням, а в Ковелі чули вибухи. У Рівному пошкоджено інфраструктуру та зафіксовано часткові знеструмлення.

На Хмельниччині під час атаки безпілотник влучив у нафтобазу, після чого спалахнула масштабна пожежа.