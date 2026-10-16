В Ровно во время атаки РФ повреждено большой ТЦ: в соцсетях пишут об "Экваторе"

В ночь на 16 октября российская армия атаковала Ровно и другие районы Ровенской области. По данным местных властей, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые дома и одно из крупных торговых заведений.

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

Впоследствии он уточнил, что, помимо жилого сектора, пострадало одно из крупных торговых заведений. Название объекта чиновник не уточнил.

В соцсетях сообщают, что, вероятно, речь идет о торговом центре "Экватор".

По состоянию на 09:29 семь человек обратились за медицинской помощью в связи с последствиями атаки. По информации Коваля, на тот момент никто не был госпитализирован.

Как сообщило "Суспильне", городские и областные власти занимаются обследованием поврежденного жилья и организацией временного расселения пострадавших жителей.

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Взрывы в Ровно слышались несколько раз в течение ночи и утром 16 октября. В области неоднократно объявлялись воздушные тревоги. Соответствующие службы работают на местах поражений и ликвидируют последствия атаки.

Напомним, в поселке Маневичи на Волыни предупредили о возможной аварийной ситуации на местном предприятии, которая может сопровождаться выбросом аммиака в воздух. Глава общины Александр Гаврилюк призвал жителей закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и следить за официальными сообщениями.

В ночь на 16 октября российская армия атаковала украинские города ударными беспилотниками. В Луцке после ударов по энергетическим объектам возникли перебои с электро- и водоснабжением, а в Ковеле слышались взрывы. В Ровно повреждена инфраструктура и зафиксированы частичные отключения электроэнергии.

В Хмельницкой области во время атаки беспилотник поразил нефтебазу, после чего разразился масштабный пожар.